Приміщення орендує мережа магазинів чоловічого одягу

Фасаду будинку, який є пам’яткою архітектури місцевого значення у Тернополі, повернули попередній вигляд. Про це повідомила Тернопільська міська рада. Власники магазину чоловічого одягу Ocean без жодних дозволів помалювали стіни першого поверху у насичено синій колір. Після цього тернополяни почали обурюватися, а міська рада зобов’язала підприємця знову перемалювати фасад.

Стіни в будинку на вул. Руській, 33 орендар помалював у березні 2026 року. Після розголосу у соціальних мережах на неналежний естетичний вигляд увагу звернула Тернопільська міська рада. Посадовці зазначили, що не надавали жодних дозволів змінювати зовнішній вигляд історичної пам’ятки, а насичений темно-синій колір першого поверху порушує архітектурну цілісність забудови.

У соцмережі тредс бренд після скандалу виклав свою офіційну позицію та заявив, що фасад перемалюють.

«Ми бачимо реакцію міста і враховуємо її. Фасад буде доопрацьовано з урахуванням контексту. Скоро ми покажемо вам фінальний варіант», – повідомив представник бренду.

Зрештою, майже через місяць стіни будинку перемалювали у світло-зелений колір, схожий до попереднього. У Тернопільській міській раді зазначили, що роботи проводили, згідно з офіційно затвердженим «Паспортом опорядження фасадів», який розробив сертифікований архітектор. Перед перемальовкою було «затверджено колірне рішення, яке передбачало повернення до стриманої та гармонійної палітри».

Також раніше Тернопільська міська рада вказувала, що орендаря притягнуть до відповідальності. У муніципальній інспекції Тернополя розповіли ZAXID.NET, що ФОП мав би відповідати за порушення правил благоустрою за КУпАП і заплатити щонайменше 1700 грн штрафу. Однак наразі в міській раді Тернополя не підтвердили, чи оштрафували орендаря, який самовільно перемалював фасад пам’ятки архітектури місцевого значення.