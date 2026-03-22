Фасад пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Руській, 27 незаконно перефарбували у синій колір

У Тернополі фасад пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Руській, 27 незаконно перефарбували у синій колір. Тернопільська міськрада уже повідомила, що не давала дозволів на зміну кольору фасаду і пообіцяла притягнути винних до відповідальності. У цій будівлі відкривається магазин чоловічого одягу Ocean, який уже оприлюднив свою позицію.

Фотографії будівлі на вул. Руській, 27 із синім фасадом оприлюднили 21 березня у тредс, а також на зміну фасаду звернула увагу ГО «Брами Тернополя».

«Ось так має виглядати історична будівля. Зверху ліпнина, яка пережила і війни, і покоління. Знизу свіжий “синій шедевр”, бо хтось вирішив, що він дизайнер від бога», – пише користувачка тредс.

Після розголосу у соцмережах на цю ситуацію 22 березня відреагувала Тернопільська міськрада. У повідомленні вказано, що ця будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення і жодних дозволів на зміну кольору фасаду міська рада не видавала.

«На місці працюють працівники поліції та муніципальної інспекції з метою встановлення осіб, причетних до самовільного втручання у зовнішній вигляд будівлі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення та розташована в історичному ареалі міста», – повідомила Тернопільська міськрада та додала, що винних притягнуть до відповідальності і зобов’яжуть відновити фасад.

У соцмережах повідомляють, що у цій будівлі відкривається магазин чоловічого одягу Ocean. У соцмережі тредс бренд уже виклав свою офіційну позицію, заявивши, що «вигляд фасаду не є фінальним».

«Ми відкриваємось у вашому місті, зараз в процесі підготовки. Щодо фасаду. Ми розпочали його оновлення. Наразі це початковий етап і поточний вигляд не є фінальним. Ми бачимо реакцію міста і враховуємо її. Фасад буде доопрацьовано з урахуванням контексту. Скоро ми покажемо вам фінальний варіант», – повідомив представник бренду.