Йдеться про будівлю, в якій засідає Львівська обласна рада

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради розглянула питання про самовільну заміну вікон та дверей, а також неналежний стан фасаду будівлі Львівської обласної ради. На засіданні в середу, 11 лютого, комісія зобов’язала ЛОР упродовж місяця врегулювати питання заміни вікон і дверей на автентичні.

Йдеться про будівлю Губернаторського палацу на вул. Винниченка 14-16, більшість якої використовує Львівська обласна рада як власник. Кілька приміщень перебувають у оренді політичних партій та різних установ. Вся будівля є пам’яткою архітектури національного значення.

На засіданні адмінкомісії 11 лютого працівники Офісу охорони культурної спадщини звернули увагу, що фасад пам’ятки перебуває в неналежному стані, а зі сторони внутрішнього дворика встановили п’ять пластикових вікон та металопластикові двері.

Замінені на металопластикові вікна в дворі фасаду на вул. Винниченка, 16

«Пам’ятка перебуває в неналежному стані, пошкодженні елементи фасаду, частково замінені автентичні вікна на металопластикові зі сторони внутрішнього двору. Так само і двері. Є аварійні елементи фасаду, є ті, які обвалились. Це вказує на те, що потрібно провести реставрацію», – повідомили в Офісі охорони культурної спадщини.

Керівник управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрій Білоус повідомив, що приміщення на першому поверсі, в якому замінили двері на металопластикові, орендує представник Уповноваженого у Львівській області.

«Там були старі радянські двері, які мабуть ще більше не пасували. Важко встановити зараз, які саме двері буди автентичні», – зазначив Андрій Білоус.

Замінені на металопластикові двері у дворі фасаду на вул. Винниченка, 16

Він додав, що ЛОР не може закласти в обласному бюджеті гроші на реставрацію фасаду, оскільки в останні кілька років бюджет області одноосібно погоджує голова Львівської ОВА Максим Козицький. Однак ЛОР напрацювала проєкт реставрації.

«Від початку війни він на паузі, оскільки немає передбачених бюджетних грошей на ремонт і поточне утримання. Всередині будівля в доброму стані. Там є сесійна зала ЛОР», – додав Андрій Білоус.

Комісія визначила місячний термін, аби ЛОР упорядкувала замінені вікна та подала пояснення щодо неналежного вигляду фасаду, після чого це питання розглянуть ще раз.

Додамо, що Палац Губернаторів звели на місці кам’яниці, яка належала родині Краттерів. Австрійський уряд викупив її для потреб губернатора Галичини. У першій половині ХІХ ст. провели реконструкцію будинку.