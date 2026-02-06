Йдеться про віллу на вул. Коновальця, 100

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив реставрацію вілли-замку на вул. Коновальця. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили у п’ятницю, 6 лютого.

Йдеться про віллу Кшечуновичів, що на вул. Коновальця, 100 у Львові, яку збудували у 1912 році за проєктом львівського архітектора Станіслава Улейського для польського політика Александера Кшечуновича. Вілла збудована у стилі неоготики та нагадує маленький середньовічний замок. У 1927 році віллу перебудували як помешкання для власника аптеки на Марійській площі Стефана Стенцеля. Зараз вілла має двох власників і використовується як житловий будинок.

Вілла на вул. Коновальця, 100

Власники будівлі планують власним коштом її реставрувати.

«Тут плануються реставраційні роботи. Вони будуть виконуватися в межах периметра цієї вілли», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Додамо, що у 2023 році, після звернення мешканців сусідніх будинків, прокуратура зобов’язала власників вілли укласти з міською радою охоронний договір. Власниками вілли є львів’яни Тетяна Маркевич і Андрій Філіц.