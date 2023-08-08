Вілла Кшечуновичів на вул. Коновальця, 100 є пам'яткою архітектури місцевого значення

Прокуратура подала позов про збереження вілли Кшечуновичів, що на вул. Коновальця, 100 у Львові. Прокурори вимагають зобов’язати власників укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини. Львівський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.

За даними прокуратури, пам’ятка архітектури місцевого значення перебуває у приватній власності фізичної особи та приватного підприємства.

«Відповідно до чинного законодавства, власники пам’яток, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини незалежно від форм власності на ці об’єкти зобов’язані укласти вищевказаний договір з метою їх збереження. Проте, власник квартири порушив законодавство та протягом тривалого часу не укладав охоронний договір з уповноваженим органом», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі 8 серпня. Тому прокурори подали позов до суду.

Раніше суд відкрив провадження за аналогічним позовом прокуратури до приватного підприємства, яке є власником іншої квартири у цьому будинку.

Вілла на вул. Коновальця, 100 у Львові збудована у 1912 році за проектом львівського архітектора Станіслава Улейського для відомої вірменської родини Олександра Кшечуновича, що славилася меценатством.

Згодом тут проживав аптекар Стефан Стенцель – власник аптеки у кам’яниці Шпрехера на площі Міцкевича. Вілла збудована у стилі неоготики та є перлиною вул. Коновальця.

Восени минулого року мешканці повідомляли на «Гарячу лінію міста Львова» про перебудову власниками пам’ятки на свій лад.