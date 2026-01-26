Колишнє приміщення монастирської школи для дівчат продають

У селищі Розділ на Львівщині продають сторічну будівлю колишньої монастирської школи. Оголошення про продаж споруди площею понад 1000 м² зʼявилося на сайті OLX. Автором оголошення є організація «Спадщина.ua», яка займається ревіталізацією памʼяток архітектури. ZAXID.NET розповідає про історію будівлі та як її можна пристосувати.

Школа для дівчаток при монастирі

Ця симпатична споруда – колишня школа та будинок опіки сестер Милосердя, збудована 1905 року. У радянські роки і до 1993 року там працювала загальноосвітня школа.

«Історія будівлі школи повʼязана з присутністю у місті монастирського ордену сестер Милосердя, які зʼявилися там у 1780 році й у 1786 перебрали на себе місцевий кляштор кармелітів. Фундатором виступила дружина власника Роздолу Францішка Жевуська (Цетнер). Сестри Милосердя – римо-католицьке згромадження (союз монастирів), засноване у 1831 році в Дубліні (Ірландія). Їхня діяльність скерована на просвітництво та опіку над знедоленими», – зазначено в історичній довідці.

Наприкінці XVIII ст. школа для дівчат налічувала 60 учениць. На кадастровій карті 1850 року на цій ділянці позначений деревʼяний житловий будинок. Дата будівництва нового приміщення школи в бібліографічних джерелах не має згадок.

Стан сторічного приміщення доволі добрий (фото «Спадщина.ua»)

Станом на 1924 рік це була чотирикласна приватна (монастирська) жіноча школа з польською мовою викладання. Будівля мала 4 приміщення для класів. На плані Роздолу за 1939 рік будівля школи була обʼєднана з костелом і монастирем кармелітів єдиним муром і позначена як кляшторський Дім опіки сестер милосердя.

Первісний колір будівлі – світло-теракотовий. В інтерʼєрі частково збереглися автентична столярка з фурнітурою, кована огорожа сходів, двері-віяла, балки, цегляні склепіння, дахівка. Вхідна частина має вежу та оздоблений портал дверей, яких тут чомусь відразу два.

Старожилка села та місцева краєзнавиця Ірена Дячковська пригадувала, що окремі входи з головного фасаду були ізольованими та вели до окремих частин школи-інтернату. Правий вхід вів до навчальних класів, лівий – до покоїв дівчат, які мали суттєві психічні розлади, тому доступ гостей до них був обмежений.

Два входи та історична таблиця над дверима

Будинок для літніх людей поруч з інтернатом

Будівля є у приватній власності та не має статусу памʼятки архітектури. Це дає більше можливостей для її пристосування. Двоповерхову будівлю з ще одним цокольним поверхом на ділянці площею 0,42 га продають за 149 тис. доларів.

«Шукаємо інвестора для унікального об’єкта. Поряд на ділянці за потреби можна збудувати ще одну споруду. Також на сусідній ділянці є ще одна частково реконструйована історична споруда (площею 276 м²), що також готова до інвестицій та може доповнити комплекс», – зазначено в оголошенні, яке зʼявилося на сайті 24 січня.

Однак «Спадщині» залежить на тому, як пристосують будівлю. Найкращим рішенням, на думку теперішніх власників, будуть такі варіанти:

геріатричний центр – будівля ідеально підходить для розміщення пансіонату або будинку для людей похилого віку. Тихе місце, хороша екологія та історичне довкілля сприятимуть комфортному перебуванню літніх людей;

хоспіс – можливе облаштування медичного закладу для догляду за важкохворими пацієнтами. Планування будівлі та інші фактори дають можливість легко її пристосувати під потреби медичних приміщень та влаштування необхідної інфраструктури;

соціальний центр – можна реалізувати інші соціальні ініціативи, наприклад, реабілітаційний центр, центр психологічної допомоги чи ретрит.

Візуалізація ревіталізованого приміщення колишньої монастирської школи (Andriy Asanov architecture & design studio)

«Це один з найкрасивіших обʼєктів, які ми маємо в роботі. Але для внутрішніх робіт шукаємо для нього інвестора. Ми можемо його продати або залишитися партнером для спільного відновлення памʼятки», – прокоментувала ZAXID.NET засновниця «Спадщина.ua» Ганна Гаврилів.

За її словами, колись ця будівля була частиною оборонного монастирського комплексу разом із костелом і келіями. Зараз у монастирі працює будинок-інтернат. Водночас відкриття поруч закладу для людей похилого віку могло б стати прикладом вдалого соціального партнерства.

«Діти з інтернату потребують турботи, уваги й тепла – так само, як і люди поважного віку. Їхнє сусідство та спілкування різних поколінь могли б перерости у змістовний спільний проєкт, заснований на взаємній підтримці», – додала Ганна.

Деревʼяна веранда, відновлена під час волонтерського освітнього реставраційного табору спільно з БУР, Румунською спілкою архітекторів та ГО «RoЗkit»

До слова, у Роздолі «Спадщина.ua» вже відновила аварійну австрійську школу, яка зараз використовується як місце для проведення культурно-соціальних подій, має номери хостельного формату. Також команда долучена до реставрації палацу Лянцкоронських-Жевуських, який є у приватній власності. У 2024 році, коли у Роздолі працював міжнародний волонтерський табір, його учасники розчищали не лише палац, але й цю монастирську школу. Волонтери відреставрували тут деревʼяну веранду.