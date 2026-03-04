Петер Сіярто зустрівся у Москві з Владіміром Путіним

Російський диктатор Владімір Путін у середу, 4 березня, повідомив, що звільнить з полону двох військовослужбовців ЗСУ, які мають угорське громадянство. За його словами, їх має забрати міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який перебуває з візитом у Москві.

Раніше Сіярто заявляв, що двоє чоловіків з угорським громадянством постраждали від мобілізації в Україні, яку він назвав «відкритим полюванням на людей». За його словами, одного з них нібито мобілізували в Береговому, попри наявність відстрочки, а іншого мобілізували попри проблеми з психічним здоров’ям.

У середу, 4 березня, голова МЗС Угорщини прибув до Москви, де він зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Сторони мали обговорити питання енергетичної співпраці, зокрема, постачання російських газу та нафти, а також передачу двох угорців, які перебувають у російському полоні. Згодом Путін заявив, що віддасть Сіярто двох полонених військових ЗСУ.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит«РБК-Україна» зазначили, що бачили заяву про нібито передачу Росією декількох військовополонених Угорщині, проте жодної офіційної інформації про це не отримали. У відомстві наголосили, що Москва та Будапешт використовують тему військовополонених у політичних цілях напередодні виборів в Угорщині.

МЗС України повідомило, що викличуть тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання роз’яснень, а також направлять запит щодо надання доступу до звільнених бійців. У заяві підкреслили, що питання звільнення полонених не має ставати інструментом політичного піару чи предметом маніпуляцій.

Українська сторона також засудила використання «етнічної карти» у цьому контексті та наголосила, що захист своїх громадян залишається пріоритетом незалежно від їхнього походження.

Нагадаємо, у серпні 2025 року уряд Угорщини заборонив в’їзд до країни трьом офіцерам ЗСУ. Їх Будапешт вважає відповідальними у нібито смертельному побитті під час мобілізації закарпатця з угорським паспортом.