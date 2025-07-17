Петер Сійярто оголосив про санкції проти трьох українських офіцерів

Уряд Угорщини заборонив в’їзд до країни трьом офіцерам ЗСУ. Їх Будапешт вважає відповідальними у нібито смертельному побитті під час мобілізації закарпатця з угорським паспортом. Про це у четвер, 17 липня, оголосив міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомив Telex.

За словами Сійярто, Угорщина заборонила в’їзд до країни трьом українським військовим. Йдеться про начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Віталія Ткаченка, командувача військ Оперативного командування «Захід» бригадного генерала Володимира Шведюка, та директора Департаменту мобілізації міноборони України полковника Романа Юзвенка.

Також міністр угорського МЗС заявив, що Угорщина ініціювала включення українських військових посадовців до санкційного списку Євросоюзу. Крім того, Сійярто пригрозив Україні наслідками у разі погіршення або припинення угорсько-українських відносин, заявивши, що Угорщина є найбільшим постачальником електроенергії до України: «Україна матиме реальні проблеми лише у випадку заморожування цих відносин».

Доповнено. Міністр МЗС України Андрій Сибіга назвав рішення угорського МЗС«необґрунтованим та абсурдним». Він також заявив, що Україна може вжити відповідних заходів стосовно Угорщини, оскільки країна не поважає українських військовослужбовців.

Що відомо про смерть мобілізованого закарпатця

6 липня на Закарпатті помер місцевий житель Йосип Шебештень, якого 14 червня мобілізували до ЗСУ. Чоловік також мав угорський паспорт. 10 липня угорське МЗС викликало посла України в Угорщині Федора Шандора. Будапешт заявив, що Шебештень нібито помер через побиття з боку співробітників ТЦК під час його мобілізації.

Того ж для подію прокоментували Сухопутні війська ЗСУ, пояснивши, що мобілізація Шебештеня була законною, оскільки він був громадянином України. Там також розповіли, що 18 червня мобілізований пішов у СЗЧ, а по медичну допомогу звернувся лише 24 червня. Сухопутні війська категорично відкинули звинувачення Угорщини та наголосили, що відповідно до висновку судово-медичної експертизи, чоловік помер через тромбоемболію легеневої артерії, а на його тілі не виявили ознак тілесних ушкоджень, що могли б свідчити про насильство.

11 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок опублікував на своїй фейсбук-сторінці лист, який написав родині закарпатця з угорським паспортом Йосипа Шебештеня. У ньому Шуйок висловив співчуття та натякнув, що вважає Україну винною у смерті Шебештеня.