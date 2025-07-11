Президент Угорщини Тамаш Шуйок написав листа родині загиблого Йосипа Шебештеня

Президент Угорщини Тамаш Шуйок написав листа родині закарпатця з угорським паспортом Йосипа Шебештеня, який помер через кілька тижнів після мобілізації. Лист до сім’ї Шебештеня угорський президент опублікував на своїй сторінці у фейсбук у п’ятницю, 11 липня.

У своєму листі Тамаш Шуйок висловив співчуття родині Йосипа Шебештеня. Риторика листа вказує на те, що Будапешт продовжує звинувачувати Україну у загибелі мобілізованого закарпатця.

«Я був абсолютно шокований, почувши про обставини, що призвели до смерті вашого сина. Цього не може статися в Європі, це повністю суперечить усім людським цінностям, які уособлює наш континент [...] Кожне угорське життя є унікальною цінністю для нашої нації, і тому втрата кожної угорської людини у розквіті сил також є національною трагедією [...] Від імені всіх угорців прийміть мої щирі співчуття. Ми з вами у цей складний час», – йдеться в листі угорського президента.

Лист Тамаша Шуйока

Нагадаємо, вдень 10 липня стало відомо, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського міністерства закордонних справ через смерть жителя Закарпаття з угорським громадянством Йосипа Шебештеня. Парламентський державний секретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Йосип Шебештень помер внаслідок травм, які йому нібито завдали працівники ТЦК.

Пізніше того ж дня подію прокоментували Сухопутні війська ЗСУ. Там повідомили, що Йосип Шебештень був громадянином України і його мобілізація була законною. Однак 18 червня чоловік пішов у СЗЧ, а вже 24 липня звернувся по медичну допомогу. У Сухопутних військах категоричного заперечили звинувачення у силовому затриманні та побитті Йосипа Шебештеня. Там наголосили, що відповідно до висновку судово-медичної експертизи, чоловік помер 6 липня через тромбоемболію легеневої артерії. Там також наголосили, що на тілі загиблого не виявили ознак тілесних ушкоджень, що могли б свідчити про насильство.

У п’ятницю, 11 липня, речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував звинувачення Угорщини. Він назвав заяви Будапешту маніпулятивними. Також Тихий зауважив, що мобілізація в Україні триває через російське повномасштабне вторгнення, проте Угорщина, наголосив речник МЗС, оминає цей факт у своїх заявах.