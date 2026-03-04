Один день у місяць буде безкоштовним для відвідувачів скансена

У Львові зросла вартість вхідного квитка до Музею народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького. Водночас кожна остання середа місяця буде безкоштовною для відвідування.

Як повідомили у Львівській міськраді, з 4 березня, квитки коштуватимуть:

загальний – 200 грн (було 150 грн);

сімейний (двоє дорослих і діти) – 500 грн (було 350 грн);

пільговий – 100 грн (залишається без змін).

Водночас, кожної останньої середи місяця вхід до музею буде безкоштовний для усіх категорій відвідувачів.

Як зазначають у скансені, таке рішення ухвалили, щоб зробити музей доступнішим та заохотити відвідувачів частіше приходити.

Окрім безкоштовного входу, у цей день гості зможуть долучитися й до інших активностей: для огляду буде відкрита постійна експозиція та виставки. Також охочі матимуть можливість скористатися додатковими опціями – замовити оглядову екскурсію та відвідати майстер-класи з традиційних ремесел.

У мерії нагадали, що з 14 березня автобусний маршрут № 99, що сполучає пл. Галицьку із Музеєм народної архітектури та побуту, відновить регулярні рейси у вихідні дні.

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького заснований у 1971 році. Там сформовано фондову збірку з майже 22 тис. предметів та збережено понад 100 великих архітектурних об’єктів, серед яких є унікальна і найбільша у Європі колекція сакральних споруд. Площа скансену становить 36,6 га.