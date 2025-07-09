У Львові вже 54 роки існує музей просто неба, який береже народну культуру. Тут колекціонують дерев’яні хати і храми, вишивки, побутові речі наших предків, фольклор і традиції. Львівський скансен охоче відвідують львів’яни і гості міста. Особливо він популярний на релігійні свята, коли тут відтворюють давні українські звичаї. Цікаві факти про музей розповіли на сайті ЛМР.

Карта скансену

10 цікавих фактів про львівський скансен

1. Повна і офіційна назва скансену – Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Проте в народі його називають Шевченківський гай.

2. Це один з найбільших музеїв України – його площа 36,6 га.

3. Музей зібрав унікальну й найбільшу в Європі колекцію дерев’яної сакральної архітектури. Тут є 13 таких об’єктів: 6 церков, 1 костел, 5 дзвіниць та 1 каплиця.

Музей має велику колекцію сакральної архітектури (фото ZAXID.NET)

4. Загалом у межах музею є понад 100 великих і малих обʼєктів архітектури. Це зразки народного будівництва Бойківщини, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Закарпаття, Лемківщини, Поділля, Полісся.

5. Фонди музею налічують майже 22 тис. предметів. Серед них:

автентичні речі побуту;

меблі;

посуд;

музичні інструменти;

знаряддя ремесел;

одяг;

текстиль;

святково-ритуальні предмети (ікони, плащаниці, хрести, корогви, стародруки).

Етнографічні предмети побуту розташовані безпосередньо в музейних об'єктах (фото скансену)

6. Першим обʼєктом, з якого музей почав колекціонувати зразки народної архітектури, була церква зі села Кривка. Її перевезли до Львова ще у 1930 році.

7. Найдавнішою будівлею в музеї є хата зі села Либохора, збудована у 1749 році.

Хата зі с. Либохора Стрийського району Львівщини (фото скансену)

8. Останній перевезений до скансену обʼєкт – хата зі села Соломир, перший зразок народного будівництва Полісся.

9. Найновіша за часом зведення споруда на територію Шевченківського гаю – інформаційно-освітній центр. Це сучасний зразок архітектури, збудований у 2018-2024 роках. Цей простір зустрічає відвідувачів музею, є своєрідним входом з касами та інформаційними стендами, укриттям, дитячим освітнім простором, конференц-залами, кафе і крамничкою.

Сучасний інфоцентр (фото ZAXID.NET)

10. Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького реставрує ще одне приміщення. Воно буде на вулиці Дорошенка у центрі Львова. ЕтноЦентр буде представляти скансен в центрі Львова зі своїми експозиціями, крамничкою та кавʼярнею.

Детальніше про музей, час його роботи і як добратись дізнавайтесь на сайті.