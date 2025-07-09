Скансен чи Шевченківський гай: цікаві факти про музей просто неба, які ви могли не знати0
У Львові вже 54 роки існує музей просто неба, який береже народну культуру. Тут колекціонують дерев’яні хати і храми, вишивки, побутові речі наших предків, фольклор і традиції. Львівський скансен охоче відвідують львів’яни і гості міста. Особливо він популярний на релігійні свята, коли тут відтворюють давні українські звичаї. Цікаві факти про музей розповіли на сайті ЛМР.
10 цікавих фактів про львівський скансен
1. Повна і офіційна назва скансену – Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Проте в народі його називають Шевченківський гай.
2. Це один з найбільших музеїв України – його площа 36,6 га.
3. Музей зібрав унікальну й найбільшу в Європі колекцію дерев’яної сакральної архітектури. Тут є 13 таких об’єктів: 6 церков, 1 костел, 5 дзвіниць та 1 каплиця.
Музей має велику колекцію сакральної архітектури (фото ZAXID.NET)
4. Загалом у межах музею є понад 100 великих і малих обʼєктів архітектури. Це зразки народного будівництва Бойківщини, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Закарпаття, Лемківщини, Поділля, Полісся.
5. Фонди музею налічують майже 22 тис. предметів. Серед них:
- автентичні речі побуту;
- меблі;
- посуд;
- музичні інструменти;
- знаряддя ремесел;
- одяг;
- текстиль;
- святково-ритуальні предмети (ікони, плащаниці, хрести, корогви, стародруки).
Етнографічні предмети побуту розташовані безпосередньо в музейних об'єктах (фото скансену)
6. Першим обʼєктом, з якого музей почав колекціонувати зразки народної архітектури, була церква зі села Кривка. Її перевезли до Львова ще у 1930 році.
7. Найдавнішою будівлею в музеї є хата зі села Либохора, збудована у 1749 році.
Хата зі с. Либохора Стрийського району Львівщини (фото скансену)
8. Останній перевезений до скансену обʼєкт – хата зі села Соломир, перший зразок народного будівництва Полісся.
9. Найновіша за часом зведення споруда на територію Шевченківського гаю – інформаційно-освітній центр. Це сучасний зразок архітектури, збудований у 2018-2024 роках. Цей простір зустрічає відвідувачів музею, є своєрідним входом з касами та інформаційними стендами, укриттям, дитячим освітнім простором, конференц-залами, кафе і крамничкою.
Сучасний інфоцентр (фото ZAXID.NET)
10. Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького реставрує ще одне приміщення. Воно буде на вулиці Дорошенка у центрі Львова. ЕтноЦентр буде представляти скансен в центрі Львова зі своїми експозиціями, крамничкою та кавʼярнею.
Детальніше про музей, час його роботи і як добратись дізнавайтесь на сайті.