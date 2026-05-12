Аналітики ТУ Бюро економічної безпеки у Львівській області виявили завищені ціни в закупівлі робіт на будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд в одній із громад Львівщини. Після перерахунків упередили розтрату понад 63 млн грн.

Як повідомила пресслужба БЕБ, йдеться про реалізацію масштабного інфраструктурного проєкту в одній із територіальних громад Львівського району. Фахівці БЕБ проаналізували закупівлю робіт із будівництва каналізаційних мереж та очисних споруд загальною вартістю понад 72 млн грн. Під час аналізу тендерної документації, кошторисних розрахунків та вартості обладнання і будівельних матеріалів аналітики БЕБ виявили ризики суттєвого завищення цін.

За попередніми оцінками, лише через ймовірне завищення вартості матеріалів та обладнання громада могла втратити близько 13 млн грн. Також фахівці БЕБ виявили й інші ризики неефективного використання бюджету громади, зокрема через економічно необґрунтовані витрати та обсяги робіт.

Після втручання БЕБ громада зупинила роботи та розірвала договір із підрядною організацією. Компанії, яка виконувала роботи, заплатили лише 9,6 млн грн за реально виконані роботи.

В БЕБ не називають, про яку саме закупівлю йдеться. Однак, всі вказані суми збігаються з тендером на будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у селі Підберізці та Підгірне Львівського району. Очікувана вартість робіт становила майже 74 млн грн.

Переможцем тендеру обрали «Онур конструкціон інтернешнл». Наприкінці 2025 року Підберізцівська громада уклала договір із підрядником на 72,8 млн грн, однак уже в квітні вартість договору змінили на 9,6 млн грн.

Зазначимо, що проєкт очисних споруд передбачає будівництво трьох каналізаційних насосних станцій та очисних споруд у Підберізцях, а також прокладання мереж напірної каналізації. ZAXID.NET звернувся за коментарем до Підберізцівської сільської територіальної громади, однак на момент публікації відповіді не отримав.

Додамо, що місцевий телеграм-канал Політичний треш, який адмініструє журналіст і колишній посадовець Львівської ОДА Дмитро Посипанко, з посиланням на джерела також підтверджує, що