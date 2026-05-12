Керівники НАБУ і САП дають брифінг щодо легалізації грошей

У вівторок, 12 травня, керівництво Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дало брифінг щодо викриття організованої групи, підозрюваної у легалізації 460 млн грн, отриманих зі схем з «Енергоатомом» та операції «Мідас» загалом. Гроші намагалися відмити через будівництво елітного комплексу в Козині, повідомили раніше у пресслужбі НАБУ.

За словами голови САП Олександра Клименка, операція «Мідас» охоплює низку напрямків, тому частина підрозділів не отримує інформацію, якою оперує інша частина – зокрема, щоб уникнути витоків інформації. Деякі з цих напрямків перебувають на стадії операції під прикриттям. Останній напрямок, який оприлюднили правоохоронці – про легалізацію 460 млн грн фігурантами справи «Мідас».

Як проходить операція «Мідас»

Голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що слідство триває за різними напрямками. Зокрема, йдеться про енергетику, оборонку, а також закупівлі дронів та озброєння. Він зазначив, що слідство направило велику кількість запитів у рамках міжнародної співпраці, і після публікації розслідувань міжнародні партнери почали надавати антикорупційним органам матеріали.

Він додав, що антикорупційні органи стикалися з епізодами тиску на них, зокрема і під час розслідування легалізації грошей на будівництві котеджного містечка.

«Було зафіксовано ймовірний тиск на експертів, які мали здійснити експертизу по цій справі. За нашою версією, ми це все вивчаємо, порушене кримінальне провадження, (тиск – ред.) – міг здійснюватися і працівниками СБУ. Наприклад, був здійснений перегляд у базах даних щодо цих експертів, невідома особа підійшла до експерта і передала йому якийсь сигнал щодо неможливості рухатись, щодо обережності руху в цій експертизі», – сказав Кривонос.

Чи присутній Зеленський у списку фігурантів

На запитання, чи фігурує президент України Володимир Зеленський у справі «Мідас», Семен Кривонос відповів: «Президент України не фігурував і не фігурує у межах досудового розслідування».

«Не можу називати назви компаній, щоб не порушувати презумпцію невинуватості. Ми говорили про напрям оборонки, він розслідується в межах НАБУ. Розслідуються виробники і окремі виробники дронів», – повідомив він.

Він наголосив, що R1 у матеріалах справи – це “Резиденція 1”, а не конкретна особа.

Запобіжний захід Єрмаку та роль Умєрова

За словами Клименка, САП, у справі про легалізацію майна на 460 млн грн прокуратура проситиме запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою або заставу у 180 млн грн. Напередодні йому повідомили про підозру, а о 16:00 12 травня суд обере йому запобіжний захід. Його заставу можуть змінити з урахування майнового стану та майнового стану інших учасників справи.

Клименко додав, що секретар РНБО Рустем Умєров, який брав участь у записаних правоохоронцями розмовах фігурантів «Мідас», був допитаний і має статус свідка у кримінальному провадженні.

«Він (Умєров) досліджується в рамках окремого провадження НАБУ, де розслідуються виробники і окремо виробники дронів», – повідомив Клименко

Що відомо про справу «Династії»

За даними правоохоронців, у 2018 році фігурант із прізвиськом «Че Гевара» (за даними прокуратури, йдеться про Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників ТОВ BLООM Development. Улітку 2019 року це товариство придбало в Козинської сільради на Київщині більш як 4 гектари землі, яка стала основою для майбутнього будівництва елітної котеджної забудови. За даними журналістів, йдеться про кооператив «Династія». Того ж року він став головою Київської ОДА, а через статус держслужбовця свою частку в ТОВ він передав своїй дружині.

У 2020 році, після того, як Олексій Чернишов очолив міністерство розвитку громад та територій, зʼявилася концепція будівництва котеджного містечка «Династія» на землях у власності ТОВ BLООM Development.

За даними слідства, у червні 2020 року Че Гевара залучив Тімура Міндіча, який фігурує у плівках НАБУ як «Карлсон», а також колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака. За версією слідства, частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану «пральню», підконтрольну Міндічу. Єрмак отримав підозру в легалізації майна 11 травня, а ще шестеро фігурантів (включно з ексвіцепремʼєром Чернишовим та Тимуром Міндічем) – 12 травня.

На оприлюднених «УП» у квітні плівках фігуранти справи «Мідас» обговорювали будівельні роботи на ділянці з чотирьох будинків – у розмові згадуються нові персоналії – «Вова» та «Андрій». Правоохоронці повідомили, що вартість кожного будинку сягала 2 млн доларів, а їхня площа становила близько 1000 м². Журналісти «УП» повідомили, що чотири будинки, про які йдеться в розмові, призначені для Володимира Зеленського, Андрія Єрмака, Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.

Наразі будинки перебувають під арештом.