За словами глави українського уряду, це важлива допомога у підготовці до наступної зими

Україна найближчим часом отримає від Латвії обладнання для відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей і теплоелектростанцій. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час візиту до Латвії 2 червня.

За її словами, під час сьогоднішнього масованого обстрілу ворог цілив не лише по житлових будинках, лікарнях і дитячих садках, а й по об’єктах енергетики та газової інфраструктури. Тому в Ризі прем’єр-міністри обох країн обговорили збільшення постачання та прискорену передачу необхідного обладнання для відновлення енергообʼєктів українських міст.

«На зустрічах з премʼєр-міністром Андрісом Кулбергсом та президентом Едгарсом Рінкевичсом обговорили підготовку до підписання двосторонньої угоди Drone Deal, підтримку українських оборонних інновацій та обмін досвідом у сферах РЕБ і ППО. Подякувала Латвії за рішення спрямовувати 0,25% ВВП щорічно на посилення оборони Європи через пряму підтримку України», – додала Свириденко.

Вона також зазначила, що Латвія бере активну участь у роботі ініціативи президента України Bring Kids Back UA та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

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Як писав ZAXID.NET, 1 червня через бойові дії та російські удари по енергетичній інфраструктурі без електропостачання частково залишились споживачі у восьми областях України. Найбільше постраждали південні, східні та північні регіони країни.