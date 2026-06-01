Електрики продовжують відновлювати електропостачання

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних обʼєктів у восьми областях України частково зникло електропостачання. Про це повідомили у понеділок, 1 червня, у пресслужбі міністерства енергетики.

Вранці 1 червня зафіксували перебої зі світлом на півдні, сході та півночі країни. Відключення електроенергії зачепили:

Житомирщину,

Дніпропетровщину,

Запоріжжя,

Одещину,

Сумщину,

Херсонщину,

Харківщину,

Чернігівщину.

Скільки споживачів залишилися без світла, у пресслужбі Міненерго не уточнили.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – повідомили у пресслужбі Міненерго.

Водночас у міністерстві запевнили, що графіки відключень не запроваджуватимуть. Там закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня росіяни атакували низку областей понад 260 дронами. Зокрема, окупанти вдарили по Одесі та Харкову, там постраждали 10 людей. Також зафіксували руйнування на Дніпропетровщині, Чернігівщині, Полтавщині, Житомирщині, а також Запоріжжі та Херсоні. Крім того, росіяни вдарили по Сумах – там пошкоджений дитячий садок.