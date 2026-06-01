Російський ресторан «Конь и вишня» позиціонує себе як стейкхаус-кабаре

Росіяни вкрали бренд відомого львівського закладу «П’яна вишня». 15 травня у Казані відкрили ресторан із назвою «Конь и вишня» з майже ідентичним логотипом, а також вишнівкою у меню.

Як вказано на інстаграм-сторінці, російський ресторан «Конь и вишня» позиціонує себе як стейкхаус-кабаре. Росіяни скопіювали логотип львівського закладу «П’яна вишня», на якому зображена дівчина із рудим волоссям, яка триває в руках вишню, домалювавши їй в руці ще й стейк.

Зверху на фото інстаграм-сторінка – львівської «П’яної вишні», знизу – росіського закладу «Конь и вишня»

Також ідентичним є шрифт усіх надписів, а в меню – вишнівка, яку гостям подають в таких самих стаканах, як і у львівському закладі. Ідентичними є і етикетки на пляшках з вишнівкою.

Зліва – фото пляшки львівської вишнівки, справа – росіської

ZAXID.NET звернувся за коментарем до холдингу емоцій «!Фест», до якого входить заклад. Там заявили, що про крадіжку знають.

«Це росіяни вже не вперше крадуть. Це смішне перекручення, що тут ще сказати. Це комічні крадіжки в бізнесі з перекрученням і відтворенням успішних українських бізнес-моделей. Ніяких дій ми вчиняти не будемо, бо, якщо в цивілізованому світі про якусь відповідальність ще можна говорити, то “на болотах” – ні. Ця країна напала на нас і краде у нас, красти – це в їхньому ДНК», – зазначив PR-директор холдингу емоцій «!Фест» Тарас Маселко.

Нагадаємо, перший заклад «П’яної Вишні» з’явився у Львові на пл. Ринок в 2015 році. «П’яна вишня» входить до холдингу емоцій «!Фест», який налічує понад 100 концептуальних закладів.

Раніше ZAXID.NET писав про те як росіяни вкрали концепцію львівської «Реберні» і відкрили клон в окупованому Луганську. А пекарня в Сочі вкрала рецепт авторського пляцка «Старий Львів».