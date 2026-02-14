Росіяни вкрали рецепт авторського пляцка «Старий Львів»
Після обурливих коментарів українців заклад обмежив коментарі в соцмережах
У російському Сочі в місцевій пекарні «Ваниль» запустили в серійне виробництво торт «Старый Сочи», рецепт якого збігається з авторським пляцком «Старий Львів». На це звернула увагу авторка рецепта Леся Кравецька.
Мережа кондитерських «Ваниль» працює у двох містах – Сочі і Краснодарі. 4 лютого на сторінці в інстаграмі закладу опублікували відео, на якому зʼявляться торт, ззовні схожий на пляцок «Старий Львів». У коментарях у кондитерській уточнили, що це новинка – торт «Старый Сочи», який готується на шоколадно-медових і білкових коржах із додаванням волоського горіха, вʼяленого чорносливу, заварного крему зі згущеним молоком, кави та лікеру.
13 лютого авторка пляцка «Старий Львів» Леся Кравецька повідомила, що цей рецепт повністю збігається з її виробом та закликала скаржитись на профіль кондитерської в соцмережах. Однак після цього заклад обмежив можливість коментування допису.
«Я, звичайно, не дивуюся, бо ця звичка у них в крові. Але у виробництво запустити – це уже повний капєц», – прокоментувала авторка рецепта.
Леся Кравецька — кулінарна блогерка, авторка книжки «Святкові галицькі пляцки», а також понад 25 інших книжок, у яких зібрано рецепти страв з різних регіонів України, зокрема традиційних.
Нагадаємо, що росіяни вже не вперше крадуть українські концепції страв або закладів. Зокрема, фаст-фуд в російському Бєлгороді повністю скопіював айдентику львівської мережі «Я Люблю Кебаб», а в окупованому Луганську відкрили клон львівської «Реберні».