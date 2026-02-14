Інгредієнти пляцка «Старий Львів» повністю збігаються із тортом «Старый Сочи»

У російському Сочі в місцевій пекарні «Ваниль» запустили в серійне виробництво торт «Старый Сочи», рецепт якого збігається з авторським пляцком «Старий Львів». На це звернула увагу авторка рецепта Леся Кравецька.

Мережа кондитерських «Ваниль» працює у двох містах – Сочі і Краснодарі. 4 лютого на сторінці в інстаграмі закладу опублікували відео, на якому зʼявляться торт, ззовні схожий на пляцок «Старий Львів». У коментарях у кондитерській уточнили, що це новинка – торт «Старый Сочи», який готується на шоколадно-медових і білкових коржах із додаванням волоського горіха, вʼяленого чорносливу, заварного крему зі згущеним молоком, кави та лікеру.

13 лютого авторка пляцка «Старий Львів» Леся Кравецька повідомила, що цей рецепт повністю збігається з її виробом та закликала скаржитись на профіль кондитерської в соцмережах. Однак після цього заклад обмежив можливість коментування допису.

«Я, звичайно, не дивуюся, бо ця звичка у них в крові. Але у виробництво запустити – це уже повний капєц», – прокоментувала авторка рецепта.