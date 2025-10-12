Ресторан в окупованому Луганську - повна копія бренду, заснованого у Львові в 2016 році

В окупованому росіянами Луганську запрацював ресторан, що назвою, логотипом, меню, інтер’єром та концепцією копіює львівську «Реберню», що заснована 2016 року і належить до закладів Холдингу емоцій «!Фест». Про клон львівського закладу у суботу, 11 жовтня, повідомив журналіст Денис Казанський на своїй фейсбук-сторінці.

«У Луганську вкрали ідею "Реберні" та відкрили "Рёберную», яка виглядає її повним клоном. Це дуже смішно. Чуваки, які воюють з Україною і постійно повторюють, що Україна їхній ворог, “країна 404” тощо, не можуть жити без українського вайбу та крадуть в України все, що можуть», – написав Денис Казанський.

Денис Казанський опублікував відео, що в мережі ТікТок запостила користувачка з Луганська з нікнеймом Crazy Panda. На відео жінка розповідає про похід в новий ресторан в Луганську з назвою «Рёберная». На вході в заклад видно логотип – стилізований вогонь, практично ідентичний до логотипу львівської «Реберні». Всередині закладу намалювали мурал із обличчям російського співака Владіміра Висоцкого.

Окрім того, в закладі схоже меню та інтер’єр, так само продають сувеніри і проводять заходи. Також тут закликають їсти ребра руками, що є концепцією львівської «Реберні» від часу її заснування, а гостям видають паперові фартухи, ідентичні до тих, що й у Львові із намальованими на них ребрами. У відео з Луганська також видно, як офіціант малює на паперовій скатертині уявні столові прибори – це теж ідея з львівської «Реберні».

На стінах закладу – яскраві розписи, що візуально нагадують картини з інтер’єру заснованої у Львові мережі. Самі ребра смажать на унікальному мангалі, який увесь час крутиться – це також винахід творців львівської «Реберні».

Додамо, що й сама назва «Реберня» – це неологізм, придуманий засновниками львівського ресторану – Андрієм Худо, Юрієм Назаруком та Дмитром Герасімовим – в 2016 році.

На сторінці закладу-клону в інстаграмі зазначено, що він запрацював в Луганську 10 вересня. З відкритих джерел можна дізнатись, що дизайном інтер’єру луганського ресторану, а також технічним оснащенням займались росіяни – мешканці Ростова-на-Дону дизайнер Карен Крбашян, художник Алєксандр Долондуцкій, власник компанії, яка займається монтажем звукового обладнання, мешканець Волгограду Алєксєй Дяченко.

Нагадаємо, раніше фаст-фуд в російському Бєлгороді повністю скопіював айдентику львівської мережі «Я Люблю Кебаб».