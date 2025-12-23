Переправника затримала СБУ

СБУ спільно з поліцейськими затримали 62-річного перевізника зі Львова, який переправляв ухилянтів за кордон через недіючу газову трубу на Закарпатті.

Як повідомили у вівторок, 23 грудня, у СБУ, за хабарі від 10 до 15 тис. доларів ділки переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

«На Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до ЄС через неробочу газову трубу», – йдеться в повідомленні СБУ.

За версією правоохоронців, фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до Євросоюзу. Перебуваючи за кордоном, той підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

Затриманому переправнику повідомили про підозру в незаконному переправленні через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).