Віталій Гевко вказав більше готівки, ніж міг заробити та заощадити

Колишній завідувач господарства відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб Тернопільської обласної прокуратури Віталій Гевко не зміг довести походження понад 2,8 млн грн. Агентство провело перевірку його декларації за 2024 рік і виявило невідповідності. В обласній прокуратурі уточнили, що Віталій Гевко вже понад пів року не працює в установі.

У декларації експрацівник прокуратури не вказав дохід у розмірі 14 тис. доларів, який, з його слів, він отримав від своєї матері.

Порушення виявили в розділі декларації про готівку. Віталій Гевко задекларував 89 тис. доларів, 200 тис. гривень та 3 тис. євро. Згідно з офіційним курсом, заощадження становили 4,07 млн грн. Спеціалісти НАЗК порахували, що працівник прокуратури за ці роки міг заощадити лише 1,22 млн грн. В агенстві підсумували офіційні доходи Віталія Гевка та членів його сім’ї, прожиткові витрати на потреби сім’ї та купівлю квартири й двох автомобілів. Загалом розбіжність склала понад 2,85 млн грн.

Віталій Гевко не зміг пояснити розбіжностей у декларуванні готівки. Він зазначив, що це могло статися через відсутність досвіду та неправильно заповнений документ через нерозуміння закону.

У розділі про цінне рухоме майно колишній працівник прокуратури задекларував картину та годинник TAG Heuer, однак не надав документів про їхнє походження. Також він не вказав, що має фінансове зобов’язання перед «Приватбанком» на суму понад 200 тис. грн. Загальна сума недостовірних відомостей склала 3,67 млн гривень.

У НАЗК зазначили, що посадовець вказав недостовірні дані на суму, яка перевищує 750 прожиткових мінімумів, а це є ознакою кримінального правопорушення (за ч. 1 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає штраф до 102 тис. грн або громадські роботи на термін до 240 годин, або обмеженням волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

У пресслужбі прокуратури Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що Віталій Гевко з 16 червня 2025 року не працює в цій структурі. Причину звільнення не зазначили.