Олександр Субботенко заявив, що знайшов 653 тис. доларів у гаражі померлої бабусі

НАЗК виявило недостовірні відомості на 26,1 млн грн у декларації тимчасово виконуючого обов’язків голови Держекоінспекції України Олександра Субботенка. Посадовець запевняв, що знайшов у гаражі померлої бабусі 653 тис. доларів, але НАЗК встановило, що вона не мала фінансової можливості заощадити стільки грошей.

Першими на результати перевірки НАЗК звернув увагу сайт 368.media. У висновку НАЗК за 16 січня 2026 року вказано, що у декларації Олександра Субботенка за 2024 рік виявили недостовірні відомості на 26,1 млн грн. На той час він був завідувачем сектору з координації та контролю територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції .

У розділі «грошові активи» Олександр Субботенко вказав наявність 623 тис. доларів готівкою (26,1 млн грн за курсом НБУ). Посадовець надав пояснення, що знайшов 653 тис. доларів у гаражі померлої бабусі, після отримання спадщини на цей об’єкт у 2021 році. Посадовець стверджує, що його бабуся законно отримала вказані гроші, зокрема працюючи за кордоном разом із дідусем.

У висновку НАЗК вказано, що Олександр Субботенко не надав документів, які б підтвердили походження коштів. НАЗК вважає, що бабуся та дідусь посадовця не мали фінансової можливості заощадити 653 тис. доларів, проаналізувавши офіційну трудову діяльність.

Олександр Субботенко також зазначав, що бабуся з дідусем їздили у справах по території колишнього СРСР, де мали ділові відносини. Однак він не надав жодних доказів, які б підтвердили їхню діяльність та отримання доходу.

«Більше того, у періоди, про які зазначає суб’єкт декларування, на території СРСР були суворо обмежені будь-які прояви “підприємницької діяльності” (ділові відносини), за що була передбачена кримінальна відповідальність», – вказано у висновку НАЗК.

У висновку також зазначено, що у 2022 року Слобідський районний суд міста Харкова відмовив Олександру Субботенку у визнанні права власності на вказані гроші у порядку спадкування. Суд зазначив, що Субботенко не надав жодних доказів, які б підтвердили, що ці гроші належали його бабусі. На думку суду, ці гроші «можуть являти собою скарб. Правила набуття права власності на скарб визначені ст. 343 ЦК України».

НАЗК також зазначило, що Олександр Субботенко не надав документів, які б свідчили, що він міг заощадили 623 тис. доларів, які вказані у його декларації.

Після проведення перевірки НАЗК вважає, що у діях Олександра Субботенка є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).