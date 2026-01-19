Віталій Андрейко кандидував до ЛОР від «Української галицької партії» (УГП)

НАЗК провело повну перевірку декларації депутата Львівської обласної ради (ЛОР) Віталія Андрейка, виявивши недостовірних відомостей на 17,4 млн грн. Дружина депутата не змогла обґрунтувати свої заощадження, а Віталій Андрейко не вказав відомості про отримання майже мільйона гривень на придбання нерухомості.

Як вказано у довідці НАЗК за 9 січня 2026 року, фахівці провели повну перевірку декларації Віталія Андрейка за 2023 рік, виявивши низку порушень. Він не задекларував авто Mercedes-Benz А 170 (2000 р.в.), який належав на той час його співмешканці, а зараз дружині Вікторії Кіт (після одруження Андрейко). Депутат ЛОР також вказав неправильну вартість власного авто Porsche Cayenne (2016 р.в.) – задекларована вартість 1 млн грн замість 1,2 млн грн, а також BMW X4 (2014 р.в.), який належить дружині – 750 тис. грн замість 950 тис. грн.

У 2023 році Віталій Андрейко придбав квартиру у Львові (47,6 м2) за 1,5 млн грн. Він пояснив НАЗК, що здійснив покупку за сімейні заощадження та за рахунок позики від сестри. НАЗК звертає увагу, що депутат не надав документів, які б підтвердили розмір переданих грошей, а також у деклараціях не вказував про отримання додаткового доходу чи про фінансові зобов’язання. Заощадження депутата за 2022 рік, за даними НАЗК, були недостатні для купівлі цієї нерухомості, розмір непідтверджених доходів становить 962 тис. грн.

На той час співмешканка депутата Вікторія Кіт декларувала значні заощадження: 130 тис. доларів та 230 тис. євро, що становить 14,6 млн грн. Депутат пояснив НАЗК, що вніс цю інформацію з її слів, гроші вона нібито отримала у спадщину та як подарунок він товариша.

На запит НАЗК Вікторія Кіт відмовилась надати копії будь-яких документів щодо законності походження грошей. Однак надала копію власної трудової книжки. Згідно з офіційними відомостями, підтверджені доходи Вікторії Кіт із 1998 по 2023 рік становлять 769 тис. грн, з яких утримано майже 120 тис. грн податків. При цьому вона є власницею авто BMW X4 (2014 р.в.) за 950 тис. грн. Таким чином НАЗК сумнівається у законності походження цих грошей.

Віталій Андрейко на кінець 2023 року вказує власні заощадження у розмірі 353 тис. грн, але НАЗК вважає, що це не відповідає дійсності, адже вказані гроші він міг використати для придбання квартири. Також НАЗК зазначило, що Андрейко із співмешканкою не вказали фінансові зобов’язання перед ПП «Житлобудкомфорт».

НАЗК у висновку повідомило, що депутат ЛОР Віталій Андрейко у декларації за 2023 рік вказав неточні та недостовірні відомості, які відрізняють від достовірних на 17,4 млн грн.

Після проведення перевірки НАЗК вважає, що у діях Віталія Андрейка є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

48-річний Віталій Андрейко кандидував до ЛОР від «Української галицької партії» (УГП). Із ним пов’язана низка фірм, зокрема ПП «Комфортмістобуд», ПП «Житлобудкомфорт», ТОВ «Новус буд». У 2021 року Віталій Андрейко був учасником скандалу, коли УГП ініціювала відкликання п’яти з шести своїх депутатів у Львівській обласній раді. Партійне керівництво тоді звинуватило їх у діяльності всупереч політиці партії та політичній корупції через співпрацю з «Європейською Солідарністю» для формування більшості. Згодом Андрейка позбавили мандата за заявою УГП, опісля цього він звернувся до суду.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що депутат Львівської облради Віталій Андрейко з бізнес-партнерами будує ТРЦ в Новояворівську.