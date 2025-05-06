Великий ТРЦ у Новояворівську відкриють за 1,5 року

У Новояворівську добудовують торгово-розважальний центр Novos, який стане найбільшим у місті. Він матиме торгову площу понад 5 тис. м2 із продуктовим супермаркетом, різними крамницями одягу, косметики та побутових, фудкортом і розважальною зоною, складськими приміщеннями тощо. Відкрити Novos для відвідувачів планують наприкінці 2026 року.

Торгово-розважальний центр Novos будують на вулиці Львівській на узбіччі траси М10, що веде до польського кордону. Згідно з даними з офіційного сайту, ТРЦ матиме понад 5 тис. м2 торгової площі та близько 100 місць для паркування.

У ньому планують відкрити великий продуктовий маркет, кілька крамниць одягу, косметики та побутової електроніки, фудкорт-зону із різними кафе, а також зону розваг. Наразі управитель майбутнього центру пропонує приміщення під продаж для потенційних орендарів. Поки що невідомо, крамниці яких саме брендів працюватимуть у ТРЦ після відкриття.

Візуалізація майбутнього ТРЦ в Новояворіську, NOVO development

Торгово-розважальний центр Novos почали зводити ще у вересні 2021 року, після початку повномасштабної війни будівельні роботи зупинили. Відновили їх влітку 2022-го. Як повідомили ZAXID.NET у відділі продажу, ввести в експлуатацію ТРЦ планують наприкінці 2026 року, якщо не трапиться затримок у будівельному процесі.

Наразі у місті є кілька торгових центрів малої площі.

Зведенням ТРЦ у Новояворівську займається девелоперська група компаній NOVO development. Раніше група побудувала в місті кілька житлових комплексів. До неї входять кілька підприємств – ПП «Комфортмістобуд», «Житлобудкомфорт», ТзОВ «Новус Буд» та інші. Згідно з даними платформи YouControl, «Новус Буд» розпоряджається земельною ділянкою комунальної власності площею 0,2 га на вул. Львівській. Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Власниками «Новус Буд» порівну є двоє підприємців з Яворівщини – Валентин Козак та Віталій Андрейко. Козак є власником низки фірм, зареєстрованих у Новояворівську, що працюють в різних галузях, зокрема будівництві, монтуванні водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування тощо. Віталій Андрейко також має будівельний бізнес, проте широкому загалу він відомий як депутат Львівської обласної ради, який кандидував до ЛОР від «Української галицької партії» (УГП).

2021 року Віталій Андрейко був учасником скандалу, коли УГП ініціювала відкликання п’яти з шести своїх депутатів у Львівській обласній раді. Партійне керівництво тоді звинуватило їх у діяльності всупереч політиці партії та політичній корупції через співпрацю з «Європейською Солідарністю» для формування більшості. Згодом Андрейка позбавили мандата за заявою УГП, опісля цього він звернувся до суду. Наразі бізнесмен залишається депутатом облради за рішенням суду, проте судові оскарження у цій справі досі тривають.

Торік суд оштрафував Віталія Андрейка через невчасне подання податкової декларації за 2023 рік.