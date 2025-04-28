За кілька місяців в Трускавці відкриють новий ТРЦ

У центрі Трускавця завершується будівництво торгово-готельного центру «Парк» площею понад 4,5 тис. м2. У ньому планують відкрити кілька ресторанів, великий продуктовий маркет, спа-салон, різноманітні крамниці одягу та інших побутових товарів, зону розваг, а також апарт-готель. Новий торговий центр зводять навпроти однієї з візитівок цього курортного містечка – відомого бювета №1, до якого відпочивальники ходять по «Нафтусю» та інші лікувальні води. Кілька років тому отримання землі для будівництва цього ТРЦ у центрі Трускавця супроводжувалося скандалом.

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Торгово-готельний центр «Парк» розташований в самому центрі Трускавця – на бульварі Теодора Торосевича,8 – поруч курортного парку «Адамівка» та центрального бювета, до якого курортники ходять по «Нафтусю», «Брониславу» та інші мінеральні води.

Як йдеться на сайті проєкту, завершити будівельні роботи та відкрити його для відвідувачів планують до кінця 2025 року. Він матиме п’ять поверхів та понад 4,5 тис. м2 загальної площі. На першому і другому поверсі будуть супермаркет і бутики, на третьому – кілька номерів апарт-готелю та спа-салон, на четвертому – зона кафе, ресторанів та розважальних закладів, на п’ятому поверсі розміщуватимуться лише готельні апартаменти.

Наразі вже зведена будівля самого ТРЦ, триває монтування фасаду та внутрішні оздоблювальні роботи, встановлення ескалаторів тощо. Власники об’єкта, згідно з оголошеннями на сайті проєкту, продають у ньому приміщення за 1800-2700 тис. доларів за 1 м2. Поки що невідомо, які відомі ритейл-мережі працюватимуть у ТРЦ «Парк».

Окрім майбутнього «Парку», у Трускавці вже працюють кілька торгово-розважальних центрів невеликого формату. Найбільший з них – ТЦ «Вектор» – відкрився 2023 року, він має близько 9 тис. м2 площі.

Їдальню перетворили на торговий центр

У 2008 році приватне підприємство «Квітка Полонини» придбало дієтичну їдальню площею 0,121 га у Трускавці на бульварі Торосевича, 8. Через п’ять років підприємство за рішенням сесії міськради придбало земельну ділянку під їдальнею площею 0,25 га. Причому, тоді депутати заборонили забудовувати частину цієї ділянки площею 0,05 га з того боку, що межує із першою зоною (зоною суворого режиму) санітарної охорони мінеральних джерел, писало місцеве видання «Джерела Трускавця».

У жовтні 2017 року «Квітка Полонини» звернулася до відділу містобудування та архітектури міськради із заявою про надання містобудівних умов та обмежень для реконструкції їдальні під ТРЦ. Фірма отримала відмову через наявність обмеження щодо будівництва поблизу охоронної зони. Після цього приватне підприємство звернулося до Господарського суду Львівської області з вимогою скасувати його, відповідачем у цій справі була Трускавецька міська рада.

Як писала місцева преса, під час судового розгляду представник міськради наполягав на застосуванні строку позовної давності тривалістю у три роки, який щодо рішення сесії уже минув. Однак суддя розпочав відлік не від ухвалення рішення у 2013 році, а від дня реєстрації цього рішення в Державному земельному кадастрі, себто від грудня 2014 року. І, посилаючись на те, що позивач звернувся з позовом у листопаді 2017 року, суддя вирішив, що строк позовної давності не сплив і задовольнив позов.

Міськрада Трускавця апеляції не подавала, а згодом управління архітектури видало містобудівні умови та обмеження для реконструкції будівлі колишньої їдальні під заклад громадського харчування, торгівлі та готельного комплексу.

Місцева преса писала, що будівництво впритул до першої санітарної зони у Трускавці може призвести до негативних наслідків для родовища мінеральних вод «Нафтуся» та інших. Окрім того, початок будівництва супроводжувався суспільним резонансом.

Всі свої та жодного зайвого

Дозвільні документи на будівництво торгово-розважального комплексу з готелем отримали дві компанії – раніше згаданий власник землі і колишньої їдальні, приватне підприємство «Квітка полонини» та ТзОВ «Парк Інвест Буд», що займається будівництвом.

Згідно з даними порталу YouControl, засновниками «Квітки полонини» є п’ятеро жителів Львівщини. Це Роман Латик зі Стрия (частка 56% у статутному капіталі), Андрій Артимович (29%) та Галина Лук’яненко (4%) з Трускавця, Ганна Шемеляк (7%) з Дрогобича, Ярослав Сов’як (8%) зі Львова. Проте кінцевими власниками і вигодонабувачами вказані Андрій Артимович та Віктор Возняк (через 56% Романа Латика), останній є також директором підприємства.

Віктор Возняк є відомою у Трускавці особою із суперечливою репутацією. Йому належить низка підприємств, зокрема ТзОВ «Старий дуб», підприємство «Дієтична їдальня «Полонина», ТзОВ «Галмаркет», «Вассер Інтернаціональ-Ост», «Укрюгінвест», «Альфа Плюс», «Альфа-У» та інші. Він також був організатором кількох фестивалів у місті.

Сайт антикорупційних розслідувань NGL.media раніше пов’язував Возняка із колишнім народним депутатом від «Партії регіонів», українським мільярдером Василем Хмельницьким. Зокрема, йшлося про те, що фірма, яку контролювали Віктор Возняк і його брат Володимир, а також пов’язана із Хмельницьким компанія, виграли тендер на відновлення місцевого парку у Трускавці за 37 млн грн.

Також трускавецький бізнесмен був дотичний до скандалу із проривом дамби Бортницької станції аерації у Києві 2013 року. Наприкінці 2000-х років його компанія «Берлінвассер Інтернаціональ-Ост» (нині перейменована на «Вассер Інтернаціональ-Ост») виграла тендер на проєктні роботи на зведення мулоспалювального заводу на станції, який мав би завадити прориву. Як повідомляв сайт «Тексти», Віктор Возняк замовив роботи підрядникам, але не оплатив їхнє виконання повністю.

«Під час дослідчої перевірки було встановлено, що бюджетні гроші, виділені на реконструкцію Бортницької станції, посадовці «Берлінвассер Інтернаціональ-Ост» привласнили та розтратили на інші цілі», – йшлося в повідомлені медіа. Проте бізнесменові з Трускавця тоді вдалося уникнути карного переслідування.

Як писав місцевий сайт «Джерела Трускавця», Віктор Возняк є приятелем міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, натякаючи на те, що міська рада навмисно не подавала апеляції на рішення суду щодо вилучення частини ділянки майбутнього ТРЦ із охоронної зони. Дружбу з Кульчинським Возняк не заперечував.

Інший бенефіціар «Квітки Полонини» – Андрій Артимович відомий тим, що 2010 року балотувався до Трускавецької міської ради від «Партії регіонів».

Будівельна компанія «Парк Інвест Буд», яка зводить ТРЦ «Парк», належить до групи компаній львівського бізнесмена та колишнього депутата Львівської обласної ради (2006-2010 рр., блок «Наша Україна») Тараса Керницького. Він разом із родиною володіє газодобувним бізнесом «Укренерго» та «Захід газ», а також низькою комерційної нерухомості у центрі Львова. Керницький також є власником хлібокомбінату у Мостиськах та має левову частку у відомій мережі «Галицька здоба». Його транспортно-будівельна компанії «Еталон» є власником районних автостанцій, торгових центрів, апартаментів та різних комерційних комплексів на Львівщині, зокрема у Стрию, Городку, Кам’янка-Бузькій, Золочеві, Східниці, Моршині та інших містах і селищах.

Формально ТзОВ «Парк Інвест Буд» порівну належить зареєстрованій у Великому Любені Тетяні Моряковій та жительці Стрия Роксолані Латик. Тетяна Морякова є директоркою компанії «Еталон» родини Керницьких, а Роксолана Латик раніше була зареєстрована за однією адресою у Стрию із засновником «Квітки Полонини» Романом Латиком.

Окрім того, телефон відділу продажу торгово-готельного центру «Парк» збігається із номером компанії «Еталон».

Раніше співвласником «Парк Інвест Буд» був міський голова Стрия Олег Канівець (50%), проте 2024 року він вийшов зі складу засновників. До слова, згаданий вище Роман Латик є членом виконавчого комітету Стрийської міської ради.

Секрет від прокуратури

У єдиному реєстрі судових рішень є інформація про те, що місцева прокуратура розслідувала виділення землі підприємству «Квітка Полонини» у центрі Трускавця. Згідно з ухвалою Трускавецького міського суду від травня 2023 року, слідчі Дрогобицької окружної прокуратури підозрювали, що «cлужбові особи Трускавецької міської ради Львівської області зловживають своїм службовим становищем» і протиправно видали містобудівні умови на реконструкцію їдальні під торговий центр в охоронній зоні. Було зареєстроване кримінальне провадження, згодом слідчі звернулися до суду із вимогою надати їм доступ на ділянку, де вже тривало будівництво. Суд їхнє клопотання задовільнив. Проте у відкритих джерелах немає інформацію про подальший рух розслідування після 2023 року.

ZAXID.NET звернувся до Дрогобицької прокуратури із запитом надати інформацію, чи передали справу до суду із обвинувальним висновком та інше, проте прокуратура засекретила ці дані. У відповіді за підписом голови Юрія Масяка йшлося про те, що преса не може отримати інформацію, оскільки «не є учасником вказаного кримінального провадження».

Проігнорували запитання ZAXID.NET в компанії «Еталон» та у відділі продажу «Парку».