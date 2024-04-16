Мер Стрия Олег Канівець оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Посадовець має квартиру в Києві та їздить на авто Toyota Land Cruiser 200
Міський голова Стрия Олег Канівець оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Олег Канівець отримав 652 тис. грн зарплати у міськраді Стрия та не купував нової нерухомості чи авто.
Як вказано у електронній декларації, мер Стрия проживає разом із дружиною Антоніною та двома доньками. У 2023 року Олег Канівець отримав 652 тис. грн зарплати та 128 тис. грн пенсії. Це єдині доходи у родині Канівців. Заощадження Олег Канівець зберігає готівкою – 300 тис. грн.
Подружжя має квартиру у Києві (136 м2), житловий будинок у Стрию (115 м2), земельну ділянку та незавершене будівництво житлового будинку (240 м2) у селі Мурафа на Вінниччині. Посадовець також має право користуватись земельною ділянкою для обслуговування будинку в Стрию.
Автопарк сім’ї посадовця складається із трьох авто: Toyota Land Cruiser 200 (2010 року випуску), Hyundai Tucson (2007 року випуску) та ВАЗ 2107 (2005 року випуску). Останні роки подружжя не купувало нових автомобілів чи нерухомості.
З Олегом Канівцем пов’язані кілька компаній, що займаються виробництвом електроенергії, виробництвом хімікатів, будівництвом та ін. Йдеться, зокрема, про: «Укртехнобудінвест», «Парк інвест буд», «Юкрейніа солар груп – Сарата», «Юкрейніа солар груп – Ізмаїл», «Галартезіан», «ІННЕФ», «Глобал пауер солюшнз», «Джако технолоджі Україна», також польські фірми: «Центр обслуговування інвесторів – Агентство тимчасової зайнятості» (Centrum Obslugi Inwestora - Agencja Pracy Tymczasowej sp.z.o.o.), «Централ Парк Груп» (Central Park Group sp.z.o.o.), «Ерка капітал Груп» (Grupa Kapitalowa Er Ka sp.z.o.o.).
60-річний Олег Канівець йшов на вибори мера Стрия у 2020 році як самовисуванець. Канівець раніше був депутатом Львівської облради та народним депутатом VII скликання. Як писав ZAXID.NET, Стрийська міськрада фінансує футбольний клуб «Скала 1911», президентом якого є мер Стрия Олег Канівець.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.