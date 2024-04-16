Канівець раніше був депутатом Львівської облради та народним депутатом VII скликання

Міський голова Стрия Олег Канівець оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Олег Канівець отримав 652 тис. грн зарплати у міськраді Стрия та не купував нової нерухомості чи авто.

Як вказано у електронній декларації, мер Стрия проживає разом із дружиною Антоніною та двома доньками. У 2023 року Олег Канівець отримав 652 тис. грн зарплати та 128 тис. грн пенсії. Це єдині доходи у родині Канівців. Заощадження Олег Канівець зберігає готівкою – 300 тис. грн.

Подружжя має квартиру у Києві (136 м2), житловий будинок у Стрию (115 м2), земельну ділянку та незавершене будівництво житлового будинку (240 м2) у селі Мурафа на Вінниччині. Посадовець також має право користуватись земельною ділянкою для обслуговування будинку в Стрию.

Автопарк сім’ї посадовця складається із трьох авто: Toyota Land Cruiser 200 (2010 року випуску), Hyundai Tucson (2007 року випуску) та ВАЗ 2107 (2005 року випуску). Останні роки подружжя не купувало нових автомобілів чи нерухомості.

З Олегом Канівцем пов’язані кілька компаній, що займаються виробництвом електроенергії, виробництвом хімікатів, будівництвом та ін. Йдеться, зокрема, про: «Укртехнобудінвест», «Парк інвест буд», «Юкрейніа солар груп – Сарата», «Юкрейніа солар груп – Ізмаїл», «Галартезіан», «ІННЕФ», «Глобал пауер солюшнз», «Джако технолоджі Україна», також польські фірми: «Центр обслуговування інвесторів – Агентство тимчасової зайнятості» (Centrum Obslugi Inwestora - Agencja Pracy Tymczasowej sp.z.o.o.), «Централ Парк Груп» (Central Park Group sp.z.o.o.), «Ерка капітал Груп» (Grupa Kapitalowa Er Ka sp.z.o.o.).

60-річний Олег Канівець йшов на вибори мера Стрия у 2020 році як самовисуванець. Канівець раніше був депутатом Львівської облради та народним депутатом VII скликання. Як писав ZAXID.NET, Стрийська міськрада фінансує футбольний клуб «Скала 1911», президентом якого є мер Стрия Олег Канівець.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.