Олег Канівець очолив Стрийську міську раду у 2020 році й відтоді є чинним президентом футбольного клубу «Скала 1911»

Стрийська міськрада витратила майже 9,2 млн грн на фінансування приватного футбольного клубу «Скала 1911», президентом якого є міський голова Стрия Олег Канівець. Про це 7 листопада повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Футбольний клуб «Скала» неодноразово змінював назву і припиняв свою діяльність, однак відродився у 2020 році. Тоді його президентом став колишній народний депутат 60-річний Олег Канівець, який на той момент балотувався на посаду мера Стрия.

Після того, як він переміг на виборах, ФК «Скала 1911» почав регулярно отримувати фінансування з міського бюджету – 1,5 млн грн у 2021 році, 2,3 млн грн – у 2022 році, і ще 5,37 млн грн у 2023 році. При цьому, за даними УПЛ, Олег Канівець і надалі залишається президентом ФК «Скала 1911».

Бюджетне фінансування футбольний клуб, який грає у другій лізі, уже три роки отримує за офіційною міською програмою. За словами заступника міського голови Стрия Миколи Дмитришина, твердження про фінансування з бюджету приватного футбольного клубу є помилковим, бо гроші отримує не безпосередньо клуб, а однойменна громадська організація.

«ТОВ «ФК “Скала 1911” зареєстроване 31 січня 2023 року […] До цього часу клуб діяв виключно як громадська неприбуткова організація і отримував часткове фінансування з міського бюджету […] Щоб вийти на професійний рівень, було долучене приватне фінансування. Однак навіть після створення ТОВ, бюджетне фінансування здійснюється виключно на ГО. […] Тому твердження, що міська рада фінансує приватний футбольний клуб є помилковим», – сказав він у відповідь на запит журналістів.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «ФК «Скала 1911» створене лише у січні 2023 року, а до того часу клуб працював як ГО з тією ж назвою. Громадську організацію зареєстрували у грудні 2020 року, серед її засновників були Микола Дмитришин і син мера Тарас Канівець. На початку 2023 року ГО «ФК «Скала 1911» разом з місцевим підприємцем Романом Рибчинський стали співзасновниками ТОВ «ФК «Скала 1911». При цьому обома організаціями – і ТОВ, і ГО – керує депутат Стрийської міськради Володимир Бурій.

Загалом Стрийська міськрада фінансує ще кілька спортивних організацій. Ідеться про підтримку міських федерацій волейболу та боксу, а також сільського футболу. На ці три програми міськрада витратить цього року загалом 3,6 млн грн – менше ніж на один ФК «Скала 1911».