Дві місцеві фірми, що не збиралися конкурувати, змагалися за послуги ремонту кардіологічного відділення Стрийської лікарні

Антимонопольний комітет України оштрафував за змову на торгах дві фірми зі Стрия на Львівщині, які змовилися під час торгів на закупівлю послуг капітального ремонту кардіологічного відділення Стрийської центральної міської лікарні.

Як повідомляє західне міжобласне територіальне відділення АМКУ, торги вартістю 2 млн 69 тис. грн відбулися ще у 2019 році. Тоді два ТОВ – «Стрийбудмонтаж» і «Комунальник 1» – всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» узгоджували свою поведінку, щоб усунути конкуренцію. Про це свідчить низка зібраних доказів змови: спільні дефекти друку/сканування в документах пропозицій, спільні властивості файлів тощо.

У зв’язку з цими та іншими виявленими фактами, адміністративна колегія Західного МТВ визнала дії ТОВ «Стрийбудмонтаж» та ТОВ «Комунальник 1» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів.

За змову на обидва ТОВ накладено штраф у розмірі по 68 тис. грн. Окрім штрафу, якщо суб’єкт господарювання упродовж минулих трьох років притягався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, йому можуть відмовити в участі у наступних закупівлях.

Згідно з даними сервісу YouControl, ТОВ «Стрийбудмонтаж» упродовж минулих років вигравало тендери на ремонти в низці комунальних установ Стрийщини – «Стрийтеплоенерго», Грабовецько-Дулібівській сільраді, в стрийській музичній школі тощо. Власником фірми є Юрій Кухар, який також володіє базою «Шепільська». Засновниками разом із ним також є Тарас Коваль і Мирон Бардак. У 2015 році ТОВ «Стрийбудмонтаж» вже штрафували за змову на торгах.

ТОВ «Комунальник 1», за даними сервісу YouControl, належить Андрію Іськіву. Як писали в NGL.media, підприємство пов’язане з колишнім директором стрийського міського комбінату комунальних послуг Василем Васьковичем, якого у січні 2019 року затримали під час отримання хабаря у 680 тис. грн.