У Роздільському інтернаті живуть 80 людей

Комунальний заклад Львівської облради «Роздільський дитячий будинок-інтернат» 6 липня провів торги на капітальний ремонт своїх приміщень із заміною системи електропостачання. Очікувана ціна послуги становила майже 51 млн грн. На тендер подалася одна фірма, вона і перемогла, запропонувавши відремонтувати інтернат за 48,6 млн грн. Це новояворівський забудовник ТОВ «Житло Буд Сервіс» («ЖБС»).

Торік у серпні Роздільський дитячий будинок-інтернат оголошував аналогічний тендер. Очікувана вартість робіт тоді становила трохи більше 10 млн грн. У тендері взяли участь ТОВ «Житло Буд Сервіс» і ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів». Інтернат відхилив дешевшу пропозицію останнього і уклав договір із ТОВ «ЖБС», що не понижував ціну.

На закупівлю звернула увагу Держаудитслужба, яку цікавило, як сформована її очікувана вартість. Суму договору дещо зменшили, а в 2024 році його розірвали через те, що «виявлена потреба у виконанні додаткових робіт». ТОВ «ЖБС» отримало за виконані роботі 1,86 млн грн.

Наприкінці червня Роздільський дитячий будинок-інтернат оголосив новий тендер на капітальний ремонт із у п’ять разів вищою очікуваною вартістю робіт. Тепер ТОВ «Житло Буд Сервіс» було єдиним учасником і його визнали переможцем. Договір із компанією ще не укладений.

ТОВ «ЖБС» входить у групу родини Козаків, що належить Валентину Козаку – підприємцю із Новояворівська. Він володіє низкою будівельних компаній. У 2023 році фірма «ЖБС» також перемогла у тендері на капітальний ремонт Грушківського інтернату на суму понад 40 млн грн. Ще раніше вона ремонтувала Журавненський будинок підтриманого проживання.

Фірма виконує підряди для медичних та освітніх закладів Новояворівської ради та різних установ поблизу. У 2023 році вона уклала договорів на 188,64 млн грн.

Довідково. Роздільський дитячий будинок-інтернат – стаціонарна соціально-медична установа для постійного проживання 80 дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років та людей з інвалідністю віком до 35 років з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. В інтернаті живуть 80 людей.