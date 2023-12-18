Одна з будівель Грушківського психоневрологічного інтернату

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Грушківський психоневрологічний інтернат» уклав угоду з ТОВ «Житло Буд Сервіс» на реконструкцію двох житлових корпусів №2 та №3 у селі Якторів, що за 40 км від Львова. За інформацією сайту держзакупівель Prozorro, вартість ремонту становить 40,2 млн грн. Завершити роботи підрядник має до кінця 2024 року. Фінансуватимуть ремонт з обласного бюджету.

Згідно з технічною документацією, у корпусах інтернату, що на вул. Будинкова, 30 у Якторові, замінять вікна й двері, відремонтують підлогу та стелю. Підрядник відремонтує сходи й дах, поштукатурить стіни, утеплить фасади, облаштує пандуси та відремонтує підвал. Крім цього, планують оновити систему вентиляції, опалення, водопостачання, сигналізації та каналізації. Біля корпусів інтернату ТОВ «Житло Буд Сервіс» облаштує тротуари та покладе бруківку. Гарантійний термін робіт має становити 10 років. Підрядник розпочне роботи у грудні й до кінця 2023 року витратить на ремонт інтернату майже 13 млн грн.

Зазначимо, що в аукціоні також змагалося ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів», яке запропонувало відремонтувати інтернат на тисячу гривень дорожче. Відтак переможцем стало ТОВ «Житло Буд Сервіс». Згідно з даними бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, підприємство з Новояворівська зареєстроване у 2011 році й займається монтажем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Власником компанії є Валентин Козак, а керівником та підписантом – Ігор Добуш. У 2023 році компанія отримала державних підрядів на суму 176,6 млн грн.

У 2023 році ТОВ «Житло Буд Сервіс» перемогло в аукціоні на ремонт житлового корпусу №1 Грушківського інтернату вартістю майже 13 млн грн. Компанія стала єдиним учасником торгів. Крім цього, у 2018 році будівлю інтернату реконструювали у межах програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення до Грушківського психоневрологічного інтернату почали евакуйовувати ВПО з інвалідністю психоневрологічного спектру. Зокрема, йдеться про пацієнтів зі Слов'янська. Також там тимчасово перебували перед люди з Бахмутського психоневрологічного інтернату. Наразі у закладі мешкає понад сто людей.