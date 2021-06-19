На базі комунального закладу Львівської облради «Грушківський психоневрологічний інтернат» відкрили сироварню. У закладі сподіваються, що поєднання лікувальної та фермерської діяльності покращать соціальну реабілітацію мешканців інтернату. Про відкриття сироварні у суботу, 19 червня, повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Відкрити сироварню в інтернаті вирішили після приходу нової керівниці Наталії Олександренко. Тут утримуватимуть корів і виготовлятимуть молоко та сир для потреб закладу.

«Захоплення ініціативної людини керівника закладу Наталі Олександренко втілилось в суспільно корисну і дуже важливу справу, що може слугувати прикладом для інших установ та закладів, які мають підсобні господарства, – створювати додану вартість та забезпечувати себе власною продукцією», – зазначила заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

Додамо, що на посаду керівниці Грушківського психоневрологічного диспансеру Наталію Олександренко офіційно призначили у лютому 2020-го року. Сам інтернат розташований у селі Якторів Золочівського району.