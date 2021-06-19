У День фермера на площі Ринок в центрі Львова відкрили ярмарок локальної продукції. У суботу, 19 червня, свої товари на ньому представили кілька десятків фермерів Львівщини. Ярмарок діятиме щосуботи з 09:00 до 15:00. Тут можна придбати сири, ковбаси, овочі та ягоди, вина, вироблені на фермерських господарствах.

«З одного боку, це – підтримка підприємців. З іншого – створення унікального настрою. Тому що пандемія дала людям трішки депресії. А сьогодні всі виходять на площу, пробують і купують свіжі продукти, спілкуються. А якщо хочеш бути здоровим – треба їсти смачну їжу. А коли вона тут ще росте в нас біля дому – то це сам Бог велів. Тому запрошуємо на ярмарок всіх наших фермерів», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий, який також відвідав ярмарок.

Крім того, під час відкриття ярмарку небайдужі львів’яни під керівництвом досвідчених садівників висадили клумбу на площі Ринок.

фото Маркіяна Лисейка / прес-служба ЛМР

«Ми спеціально запросили мешканців долучитися. Це показує, якщо в людини є велика мрія, то вона здійсниться швидше, коли до неї долучиться багато людей. Отож, львів’яни самі для себе і для нашого міста висадили клумбу, щоб насолоджуватися красою. Це наш експеримент», – розповідає начальниця управління зовнішніх зв'язків і промоції Львова Тетяна Хабібрахманова.

Зазначимо, фермерський ярмарок буде діяти в центрі Львова до середини жовтня. Традицію проводити ярмарки з локальною продукцією у центрі Львова започаткували у липні 2020-го. У такий спосіб мерія Львова хоче підтримати місцевих виробників та фермерів.

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