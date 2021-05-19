У продажу починають з'являтися сезонні фрукти і ягоди. На прилавках покупцям уже пропонують полуницю. В рядах ринку оптової торгівлі «Шувар» тепличними та польовими сортами торгують півтора тижня.

Пані Марія продає два сорти цієї ягоди, що виросли на Закарпатті. Каже: як для початку сезону, урожай тішить.

«Думаю, він буде великим. Пізніше матимемо середню полуницю, відтак трішки дрібнішу. Цьогоріч аграрії насадили багато рослин, посприяло нещодавнє сонце», – розповідає продавчиня Марія.

Є і перші покупці. Беруть полуницю для себе й щоб продавати вроздріб. Те, що плоди ранні, їх не лякає.

«Я куштувала ягідку — смакує та пахне. Їмо цілою сім'єю, але обережно», – каже покупчиня Людмила.

Ціна за кілограм літньої смакоти тут стартує з 80 гривень і сягає 140. Усе — через квітневі заморозки. Нижчою її вартість буде у розпал сезону — орієнтовно всередині червня.

«Так, вартість справді знизиться, але десь за тижнів два. Тоді очікуємо 60-70 грн за кілограм», – зазначив завідувач овочево-фруктового напряму базару Андрій Мельничук.

Минулоріч з полів Львівщини вдалося зібрати понад 7 тисяч тонн ягід. П'ята частина з них — суниці й полуниці. На такий же сподіваються і цього року. Фермер Микола Стецьків хоче зібрати зі своїх угідь 40 тонн плодів.

З того куща, що є у теплиці, вийде 1 кг. Його потенціал — 2,5 кг, але при складніших технологіях. Стосовно відкритого ґрунту, там орієнтир від 250 до 500 грамів, тобто, десь півкілограма з куща», – розповідає власник сімейного господарства «Файна berry» Микола Стецьків.

Додамо, цього року через заморозки відтермінувався сезон не лише полуниць, а й кісточкових фруктів — черешень, вишень, абрикосів, персиків та слив. Доступними на ринках вони будуть у червні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter