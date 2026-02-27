Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок учаснику бойових дій за втрату військового майна. Капітан загубив пістолет Макарова з набоями поза військовою частиною. Йому призначили 2 роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, випадок трапився у липні 2023 року. У невстановлений час із 12 по 14 липня під час переміщення від залізничного вокзалу у Києві до пункту постійної дислокації військової частини капітан Василь Б. загубив пістолет Макарова та 16 набоїв.

Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.3 ст.413 ККУ (втрата військового майна). У суд Василь Б. визнав свою провину, повідомив суд, що повністю відшкодував завдану шкоду, та просив суворо його не карати.

Цю справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та аргументи, визнавши капітана винним у кримінальному правопорушенні і призначивши два роки тюрми, однак звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Контроль за поведінкою Василя Б. здійснюватиме командир військової частини. Вирок ще можна оскаржити.