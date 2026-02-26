Маріупольській міській військовій адміністрації відвели дві ділянки на Рясному

Депутати Львівської міської ради відвели дві земельні ділянки комунальному підприємству Маріупольської міської військової адміністрації під будівництво соціального житла.

Йдеться про ділянку площею 0,49 га на вул. Величковського, 58 і ділянку 0,5 га на вул. Величковського, 61. Землі відвели ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації», яке має укласти договір про суперфіцію із житлово-комунальним підприємством Маріупольської міської ради «Азовжитлокомплекс». Договір передбачає оренду ділянок на 5 років під будівництво соціального житла.

Крім цього, міська рада Львова уклала меморандум про співпрацю з Маріупольською міською військовою адміністрацією, що передбачає будівництво соціального житла у Львові. В ухвалі вказано, що 50% житла буде призначена для військовослужбовців, ветеранів війни, медичних працівників Львова тощо, а решта – для переселенців із Маріуполя.

Кількість квартир наразі не визначена, адже будівництво планують вести через архітектурний конкурс.

Додамо, що після окупації міста у 2022 році Маріупольська міська військова адміністрація працює як релокований орган з представництвами у різних містах України, зокрема й у Львові. ММВА будує соціальне житло для переселенців у безпечних регіонах країни, наприклад у Дніпрі та Білій Церкві.