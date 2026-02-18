Ділянку на вул. Простій, 2 продали під склади

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало дві ділянки у Винниках під будівництво житла і складів. Ділянки купили підприємці Василь Деркач і Богдан Петришин. У обох аукціонах вони змагалися з ТзОВ «Ромус-Поліграф», що належить батькам заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода.

Ділянку площею 0,2240 га на вул. Простій, 2 у Винниках виставили на продаж 19 січня зі стартовою ціною понад 2,8 млн грн. Ділянка призначена для будівництва виробничих і складських споруд. Ділянку за 5,9 млн грн придбав підприємець із Лисиничів Богдан Петришин, який займається автомобільним бізнесом. Для підприємця це перша участь у онлайн-торгах.

Також продали ділянку на вул. Під Каменем, 6 площею 0,0081 га для будівництва і обслуговування житлового будинку. Її стартова ціна становила майже 132 тис. грн. Ділянку за 180 тис. грн придбав Василь Деркач. Для нього це також перша участь у онлайн-торгах, однак він вказаний директором ТзОВ «Дитяча академія футболу “Рух Львів”»

Прикметно, що в обох аукціонах у фіналі підприємці змагалися з ТзОВ «Ромус-Поліграф», що належить батькам заступника голови Львівської обласної ради Юрія Холода. Компанія активно скуповує землю у Львові та Солонці.