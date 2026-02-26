Дезертир глузував з меморіалу загиблим військоивм у Києві

У Києві поліція затримала чоловіка, який на відео глузував з меморіалу загиблим військовим у центрі міста. Про це у четвер, 26 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

23 лютого у мережі почало ширитись відео, на якому чоловік знімає меморіал загиблим військовим на Майдані незалежності та глузує з нього. Зокрема, автор відео закликав «прибрати прапорці» з іменами загиблих захисників, бо «у центрі міста відпочивають люди».

Вже у четвер, 26 лютого, поліція повідомила, що затримала чоловіка. Ним виявився 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ (самовільне залишення частини).

«Затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став “відомим” на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса. [...] Поліцейські затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські передали затриманого Військовій службі правопорядку, яка встановить міру його відповідальності.

Нагадаємо, у січні 2026 року у Рівному поліція затримала 41-річну місцеву жительку, яка у нетверезому стані перекинула портрети полеглих захисників на Майдані Незалежності. Свій вчинок затримана пояснила тим, що її дратують нагадування про війну. 2 лютого стало відомо, що їй вдалося уникнути покарання. Суддя визнав її винною у хуліганстві та призначив рік пробаційного нагляду.