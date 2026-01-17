Рівнянка перебувала у стані алкогольного спʼяніння

У Рівному ввечері 16 січня пʼяна жінка перекинула портрети полеглих захисників на Майдані Незалежності. Вона заявила, що вони її дратують, бо нагадують про війну, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області у суботу, 17 січня.

Близько 23:00 16 січня правоохоронці отримали повідомлення про жінку, яка поводиться неадекватно та перекидає портрети загиблих військових на Майдані Незалежності. Загалом вона перекинула 13 конструкцій з портретами полеглих на війні.

Патрульні та слідчі прибули на місце події та розшукали порушницю неподалік.

«Зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле. Жінка пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєне не шкодує, проте просить вибачення в родин загиблих», – повідомили у пресслужбі поліції.

Порушницю притягнули до адміністративної відповідальності за перебування напідпитку у громадському місці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру.