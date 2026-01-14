Благочинний Кельменецького округу Іоан Процюк порушив обряд поховання бійця ЗСУ

На Буковині під час похорону військовослужбовця в селі Комарів виник скандал зі священником УПЦ МП. Представник московського патріархату назвав війну «політикою», а військових капеланів «артистами», а ще заборонив людям хреститися у храмі під час церемонії.

Інцидент відбувся 13 січня у селі Комарів Кельменецької громади Дністровського району. Під час похорону місцевого жителя, загиблого військовослужбовця ЗСУ Віталія Мельника священник УПЦ МП Іоан Процюк заважав проводити поховальний обряд у храмі за церковними звичаями. Зокрема, він відмовився відчиняти Царські двері, як це зазвичай роблять, коли труну заносять усередину. Про загиблого захисника він сказав, що це «не герой, а звичайний покійник».

Йдеться про благочинного Кельменецького округу, митрофорного протоієрея УПЦ МП Іоана Процюка. Відео з репліками представника УПЦ МП про політику та відмову від обряду поховання опублікував на своїй сторінці у фейсбуці військовий капелан ПЦУ Роман Грищук. У коментарі ZAXID.NET священник розповів, що Івана Процюка ввічливо попросили відкрити Царські двері, за звичаєм, притаманним усій Буковині, однак той в категоричній формі відмовив, а капеланів почав обзивати «артистами».

Автор відео наголосив, що це воїн, який загинув за Україну. На це благочинний відповів: «Ну і що, що за Україну? Це звичайний покійник». Війну він назвав «політикою» та додав, що духовенство не має нічого спільного з політикою». За словами Романа Грищука репліки представника УПЦ МП під час похорону бійця цілком повторювали російську пропаганду, яку постійно застосовують в проповідях священники московського патріархату. Також представник УПЦ МП відмовився відповідати на питання, чи він підтримує Україну, чи Росію, та чи Росія напала на Україну.

Після суперечки Іоан Процюк закликав паламаря стежити під час богослужіння за тим, аби присутні на церемонії не хрестилися в храмі. Коли ж відбувався саме поховальне богослужіння, то Іоан Процюк постійно ходив біля процесії і сміявся під час служби.

Роман Грищук також розповів ZAXID.NET, що після цього конфлікту громада села Комарів запропонувала провести збори релігійної спільноти, аби порушити питання про перехід до ПЦУ.