Василь Ковальчук став кліриком РПЦ в Підмосков'ї

СБУ оголосила підозру священнику з Буковини, який переїхав у Росію, став кліриком РПЦ і збирав гроші на війну для російських солдатів. Йдеться про 36-річного Василя Ковальчука, сина благочинного Сторожинецького округу УПЦ МП, митрофорного протоієрея. Правоохоронці підозрюють його у пособництві державі-агресорці.

Священник Василь Ковальчук-молодший має парафію в Московській області, збирає гроші на російську армію та благословляє російських військових. За даними слідства, з України в Росію він виїхав за два місяці до початку повномасштабної війни. Там він обіймав посаду ієрея й настоятеля Троїцького храму РПЦ в м. Пушкіно, а в листопаді 2022 року його призначили благочинним храмів Пушкінського округу Московської області.

Василь Ковальчук-молодший разом зі своїм батьком благочинним Сторожинецького округу УПЦ МП Василем Ковальчуком

Окрім богослужінь, при храмі клірик організував спільно з місцевою волонтерською організацією пункт збору коштів і матеріальної допомоги для учасників так званої СВО на території України, зокрема в Донецькій та Запорізькій областях.

Сам Василь Ковальчук благословляв та освячував всі речі, які передають російським солдатам і які відправляються в зону бойових дій. Також він разом з іншими священниками постійно приймає в себе російських солдатів, дає їм духовні настанови та благословляє на успішне виконання служби.

Окрім того, благочинний забезпечив придбання для Софрінської бригади та 55 дивізії Росгвардії, а також підрозділів ЗС РФ тепловізор, шоломи, маскувальні сітки, засоби для радіоелектронної боротьби і виявлення безпілотних літальних апаратів, генератори та інше військове спорядження.

За активну участь у підтримці так званого СВО на території України Московська обласна дума нагородила клірика спеціальною почесною грамотою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили священнику Василю Ковальчуку про підозру за ч.1 ст. 111-2 КК України (умисні дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.