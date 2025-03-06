В 2023 році Василя Ковальчука призначили благочинним Пушкінського округу Московської області

Уродженець Буковини, син благочинного Сторожинецького округу УПЦ МП, митрофорного протоієрея Василя Ковальчука, теж священник Василь Ковальчук молодший має парафію в Московській області, збирає гроші на російську армію та благословляє російських військових. Священник з України в Росію виїхав за два місяці до початку повномасштабної війни. Вже в 2023 році його призначили благочинним Пушкінського округу Московської області.

Про виїзд одного з синів митрофорного протоієрея Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП в Росію, служіння РПЦ і збір гуманітарної допомоги російським солдатам розповів чернівецький блогер Едгар Каланча в Instagram. За його словами, Василь Ковальчук виїхав з України за російським паспортом і вже більше не повертався. В спільноті «Буковинський дзвін ПЦУ» також повідомили про те, що один синів Василя Ковальчука Василь молодший у 2023 році став благочинним Пушкінського округу Московської області.

Священник РЦП Василь Ковальчук разом зі своїм батьком, благочинним Сторожинецького округу теж Василем Ковальчуком

Після виїзду з України у грудні 2021 року Василь Ковальчук став настоятелем храму та благочинним Пушкінського округу Московської області. У цій церкві священник організував благодійну організацію, яка збирає допомогу для учасників СВО. Сам Василь Ковальчук благословляє та освячує всі речі, які передають російським солдатам і які відправляються в зону бойових дій.

Також Василь Ковальчук разом з іншими священниками постійно приймає в себе російських солдатів, дає їм «духовні настанови» та благословляє на успішне виконання служби.

На початку лютого 2025 року в Сторожинці понад 800 членів двох церковних парафій проголосували за перехід з Української православної церкви до Православної церкви України. Через два тижні благочинний Сторожинецького округу УПЦ МП, митрофорний протоієрей Василь Ковальчук разом зі своїм сином Григорієм зібрали прихильників московського патріархату і закликали не віддавати дві церкви і не піддаватися переходу в Православну церкву України.

ZAXID.NET звернувся в Чернівецько-Буковинську єпархію УПЦ МП для того, щоб представники московського патріархату прокоментували цю ситуацію. Однак наразі представники УПЦ МП коментарів не надали.

Додамо, що з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що в митрофорного протоієрея Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП Василя Ковальчука є п’ятеро синів, двоє з яких наразі перебуває в Росії і там здійснюють службу як священники РПЦ. Ще троє перебувають в Україні.