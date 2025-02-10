Збори провели на центральній площі міста

У Сторожинці Чернівецької області понад 800 членів двох церковних парафій проголосували за перехід з Української православної церкви до Православної церкви України. Зібрання відбулося 9 лютого на центральному майдані міста. Про це повідомили в Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ.

На збори щодо зміни юрисдикції двох парафій храму великомученика Георгія Переможця та храму архангелів Михаїла і Гавриїла в місті Сторожинець прийшло 825 місцевих жителів. Усі зареєстровані на зібранні члени проголосували одноголосно за зміну юрисдикції.

На зібранні також зібралися прихильники УПЦ МП, однак для участі в зборах вони не реєструвалися. «Попри спроби прихильників московського патріархату зірвати збори, громада проявила єдність і відданість українській церкві», – зазначили в пресслужбі Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ.

За даними «Суспільне.Чернівці» від імені парафіян УПЦ МП Сторожинецького благочиня священники записали звернення до СБУ та прокуратури України, уряду США та віцепрезидента Джей Ді Венса, Надзвичайної і Повноважної Посолки США в Україні Бріджит Брінк та до румунського посла Александру Віктору Мікула. Причина звернення – можливі порушення прав релігійних громад УПЦ. За словами одного зі священників УПЦ МП, під зверненням зібрали 10 тисяч підписів.

Додамо, що релігійні парафії храму на честь великомученика Георгія Переможця та храму архангелів Михаїла і Гавриїлав 2025 році стали дванадцятою та тринадцятою, відповідно, які змінили церковну юрисдикцію з УПЦ МП на ПЦУ. З початку повномасштабної агресії релігійні громади 38 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 13.