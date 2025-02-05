На збори прйишло понад 100 членів парафії

Парафіяни гірського села Усть-Путили на Буковині проголосували за вихід з Української православної церкви московського патріархату і створення нової релігійної організації Православної церкви України. За перехід проголосувало 102 зареєстровані жителі села.

Збори релігійної парафії преподобної Параскеви Сербської відбулися 4 лютого на території церкви в селі Усть-Путила Вижницького району, повідомили в пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ. Загалом на зібрання зареєструвалося 102 місцевих жителів.

«Учасники зборів ухвалили історичне рішення – вийти з-під юрисдикції московського патріархату та приєднатися до Помісної Православної Церкви України. У голосуванні взяли участь 102 зареєстровані члени громади, і всі одноголосно підтримали перехід до ПЦУ», – йдеться в повідомленні пресслужби Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ.

На зборах після голосування, усіх члени парафії разом з священниками та капеланами ПЦУ провели спільну молитву українською мовою, а потім заспівали Гімн України.

Додамо, що релігійна парафія храму на честь преподобної Параскеви Сербської в Усть-Путилі в 2025 році стала одинадцятою, яка змінила церковну юрисдикцію з УПЦ МП на ПЦУ. За кілька днів до голосування в цьому селі, в місті Заставна, а також селах Малятинці та Верхні Станівці заявили про перехід в ПЦУ. З початку повномасштабної агресії релігійні громади 38 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 11.