Збори відбулися на Центральній площі міста

Жителі міста Заставна на Буковині 3 лютого провели збори і проголосували за перехід парафії храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці з Української православної церкви московського патріархату в Православну церкву України. За таке рішення свої голоси віддали понад 390 членів релігійної громади. В місті є два храми – один з них належав до парафії ПЦУ, інший – УПЦ МП.

Збори релігійної громади відбулися після обіду 3 лютого на Центральну площу міста. На зібранні зареєструвалося 392 членів парафії церкви на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Усі вони проголосували одноголосно, повідомило «Суспільне.Чернівці».



Заставна – чимале місто на півдні Буковини. Це центр Заставнівської громади. У місті є два храми: Свято-Миколаївський храм ПЦУ та храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ. Збори за зміну церковної юрисдикції проводили щодо останнього.

Участь у голосуванні взяла жителька Заставни Тетяна Колісник. Жінка розповіла, що дізналася про збори в оголошенні у соцмережах й вирішила прийти.

«На третій рік повномасштабної війни рупора Кремля нам не потрібно. Я проти радикальних дій чи захоплень, але вважаю, що люди повинні прозрівати й розуміти, що треба ухвалювати якісь рішення, а не розповідати, що вони – не російські», – зазначила Тетяна Колісник.

Секретарка зборів Світлана Масловська повідомила, що перехід підтримали 392 жителі. «Я живу біля церкви, яку сьогодні ми перевели до ПЦУ. Я завжди хотіла туди ходити, але оскільки вона належала московському патріархату й там молилися російською мовою, то, звісно, що не йшла туди», – розповіла Світлана Масловська.

Додамо, що релігійна парафія храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці в 2025 році стала десятою, яка змінила церковну юрисдикцію з УПЦ МП на ПЦУ. За день до голосування в Заставній про перехід в ПЦУ заявили жителі сіл Малятинці та Верхні Станівці. З початку повномасштабної агресії релігійні громади 37 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 10.