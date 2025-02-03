44 жителі села Малятинці висловилися проти

Релігійні громади сіл Малятинці та Верхні Станівці на Буковині вийшли з-під юрисдикції Української православної церкви московського патріархату. На зборах члени громади проголосували за перехід і впорядили новий статут релігійної громади Православної церкви України. На зборах громад не обійшлося без конфліктів, повідомляли священник ПЦУ, які були присутні на зібраннях.

Збори церковної громади храму Святого Миколая у селі Малятинці Ставчанської громади відбулися 1 лютого в клубі населеного пункту. На зібранні зареєструвалися 142 людей. За перехід проголосували 98 присутніх, повідомив священник ПЦУ Роман Грищук.

Водночас 44 членів громади висловилися проти зміни юрисдикції. Водночас нинішній настоятель храму у селі від УПЦ Микола Губка розповів «Суспільне.Чернівці», що не вважає, що збори відбулися. На його думку, не всі знали про збори й, відповідно, не змогли проголосувати.

В неділю, 2 лютого, збори релігійної парафії храму Святителя Миколая також провели в селі Верхні Станівці Брусницькій громаді Вижницького району. Про це також повідомив священник Роман Грищук. На зібрання прийшло 198 члені громади. Усі вони проголосували за зміну юрисдикції релігійної організації.

Збори біля храму в селі Верхні Станівці

Також біля церкви, де відбулися збори, були присутні прихильники УПЦ МП, однак вони відмовилися реєструватися. Після того, які члени громади проголосували за перехід і новий статут організації, то усім присутнім запропонували помолитися та заспівати гімн України. В цей момент парафіяни УПЦ МП почали кричати: “Ганьба!”

Додамо, що у Чернівецькій області налічується 376 релігійних громад, які належать до УПЦ МП. Найбільше їх у Чернівецькому районі – 212, у Вижницькому – 48, Дністровському – 95. Водночас Православній церкві України підпорядковується 169 релігійних громад.

З 2019 року у 43 населених пунктах області відбулися збори громадян, які вирішили змінити канонічне підпорядкування з Української православної церкви московського патріархату на Православну церкву України. З початку повномасштабної агресії релігійні громади 25 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 7. З початку 2025 року релігійні громади сіл Дубівці та Підзахаричі – четверті та, відповідно, п’яті, які вже перейшла в ПЦУ.