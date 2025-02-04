У жовтні 2024 року монастир остаточно перейшов у власність держави

На Тернопільщині Православна церква України заснувала Почаївський Свято-Духівський чоловічий монастир, який раніше належав УПЦ МП. Раніше монастир передали у власність держави.

Рішення про заснування монастиря ПЦУ ухвалили 2 лютого, йдеться у постанові №97 Священного Синоду Православної Церкви України. Синод відбувся на прохання митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.

«Утворити у складі Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію “Почаївський Свято-Духівський чоловічий монастир Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)”», – йдеться у постанові.

Митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора Синод призначив настоятелем новоствореного монастиря.

Почаївський Свято-Духівський монастир – це чоловічий монастир-скит, заснований наприкінці XII – на початку XIII ст. У XV столітті тут заснували богословську школу. З 1713 по 1832 рік монастир був греко-католицьким. У 1725 році василіяни побудували на Скит-горі нову церкву в ім'я Святої Трійці, а також келії для братії. У 1959 році комуністична влада пограбувала та закрила обитель і перетворила її в психдиспансер. Головний храм став складом. Богослужіння в монастирі поновилися лише у 1990 році.

З 2004 року монастир перебував у власності Почаївської міськради, хоч, відповідно до законодавства, володіти монастирем могла тільки Тернопільська ОВА. Усі три храми монастиря підпорядковувалися єпархії УПЦ МП.

У березні 2024 року прокуратура Тернопільщини відкрила кримінальне провадження через умисне пошкодження території природного заповідника навколо скиту. За даними слідчих, у 2012 монахи УПЦ МП отримали в оренду 6 га заказника, і за 10 років зробили там склад будматеріалів та поставили там господарські споруди, через що пошкодили заказник За рішенням суду монастир заплатив 200 тис. грн за збитки державі.

У серпні 2024 року суд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської Лаври у власність держави – храми Святого Духа, преподобного Серафима Саровського та Усіх Святих. Попри апеляцію УПЦ МП та міськради монастир у жовтні 2024 року суд залишив монастир у власності держави.