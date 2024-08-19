Комплекс монастиря розташований за приблизно пів кілометра від Почаївської лаври

Господарський суд Тернопільщини повернув комплекс будівель Свято-Духівського чоловічого монастиря-скита Свято-Успенської Почаївської лаври у власність держави. Рішення про скасування права власності Почаївської міської ради на монастир на користь Тернопільської ОВА ухвалили 14 серпня, повідомила пресслужба суду 16 серпня. Комплекс монастиря розташований за приблизно півкілометра від Почаївської лаври.

Тернопільська обласна військова адміністрація звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Почаївської міської ради щодо скасування рішення, скасування свідоцтва про право власності та скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно монастиря.

Згідно з матеріалами справи, у червні 2004 року виконавчий комітет Почаївської міської ради прийняв рішення «Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря». Вже 13 липня 2004 року виконком міськради видав свідоцтво про право власності на нерухоме майно комплексу будівель скита. На основі цього свідоцтва посадовці Почаївської міськради зареєстрували державну реєстрацію речових прав на Почаївський Свято-Духівський монастир і визнали право власності на нього. Хоча згідно з українським законодавством майно комплексу монастиря має належати лише державі.

У суді під час розгляду справи суддя зауважив, що міська рада Почаєва не має повноважень розпоряджатися майном культових будівель. Таке право має лише Тернопільська обласна військова адміністрація, оскільки вона є представником держави в регіоні.

«Відповідач, а саме Почаївська міська рада прийняла рішення про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря, на підставі якого надалі було видано свідоцтво про право власності та проведено державну реєстрацію речових прав. Таким чином міська рада порушила права та законні інтереси держави», – повідомила пресслужба Господарського суду Тернопільщини.

Господарський суд Тернопільщини 14 серпня визнав незаконним та скасував рішення Почаївської міськради про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря та скасував як державну реєстрацію цих прав, так і свідоцтво, видане на їх підтвердження.

Додамо, що в березні 2024 року прокуратура Тернопільщини відкрила кримінальне провадження відносно уповноваженого керівника монастиря щодо умисного пошкодження території об'єкта природно-заповідного фонду, який розташований поблизу скита. У 2012 році 6 гектарів заказника передали в оренду скиту Московського патріархату. Однак за 10 років монахи там зробили склад будівельних матеріалів та поставили господарські споруди, і водночас пошкодили зоологічний заказник. Інспектори з екологічної інспекції Тернопільщини підрахували, що збитки державі становлять понад 200 тис. гривень. Гроші монастир заплатив.

Почаївський Свято-Духівський монастир – це чоловічий монастир-скит, заснований наприкінці XII – на початку XIII ст. У XV столітті тут заснували богословську школу. З 1713 по 1832 рік монастир був греко-католицьким. У 1725 році василіяни побудували на Скит-горі нову церкву в ім'я Святої Трійці, а також келії для братії. У 1959 році комуністична влада пограбувала та закрила обитель і перетворила її в психодиспансер. Головний храм став складом. Богослужіння в монастирі поновилися лише у 1990 році.