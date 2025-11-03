Хода відбулася восени 2025 року в Чернівецькому районі

На Буковині суд оштрафував місцевого жителя за організацію і проведення хресної ходи прихильників Української православної церкви московського патріархату. Масове зібрання парафіян УПЦ МП відбулося на початку жовтня. На судове засідання організатор ходи не з’явився.

Як йдеться у постанові Глибоцького районного суду від 29 жовтня, правоохоронці встановили, що буковинець Василь Ткачук близько 07:30 13 жовтня організував та провів масове зібрання парафіян УПЦ МП. Хресна хода стартувала з села Чагор Чернівецького району. Люди йшли до Свято-Покровського жіночого монастиря, який розташований в селі Молодія Чернівецького району.

Суд також встановив, що перед організацією хресної ходи Василь Ткачук мав би повідомити про це місцеву владу, однак цього не зробив. Чоловік порушив закон України «Про правовий режим воєнного стану», а також не дотримався вимог ради оборони Чернівецької області, які забороняють проводити масові прощі та хресні ходи під час воєнного стану.

Відповідач Василь Ткачук до суду не з’явився. Суддя постановив оштрафувати буковинця на 170 грн. Якщо чоловік не оплатить штраф упродовж 15 днів, сума стягнення подвоїться. Також Василь Ткачук має заплатити 605 грн судового збору. Постанову можна оскаржити в апеляційному порядку.