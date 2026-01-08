58-річний нападник повалив дівчину на землю та намагався зґвалтувати

У середу, 7 січня, у місті Борислав на Львівщині 58-річний місцевий мешканець намагався зґвалтувати 14-річну дівчину на вулиці, однак цьому перешкодили перехожі. Вони утримували нападника до приїзду поліції, яка його затримала.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, увечері 7 січня в центрі Борислава 58-річний чоловік переслідував 14-річну дівчину, а коли впевнився, що його ніхто не бачить, наздогнав її. Підбігши ззаду, він штовхнув дитину на землю. Коли та впала, почав бити та намагався зґвалтувати. Здійснити задумане йому завадили перехожі, які почули крики дівчини про допомогу.

Двоє чоловіків, які прибігли на порятунок, відтягнули нападника і тримали його до приїзду поліції. Правоохоронці затримали чоловіка. Ним вивяився мешканець Борислава, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, у тому числі за зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні замаху на зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 ККУ). Керівник Дрогобицької окружної прокуратури Юрій Масяк наголосив, що обвинувачення наполягатиме на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.