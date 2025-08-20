Дівчинку зґвалтував 21-річний місцевий мешканець

На Закарпатті 21-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку. Матір повідомила поліцію про вагітність доньки і правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні.

Як вказано у повідомленні Нацполіції у Закарпатській області, 18 серпня до поліції звернулася жителька селища Воловець та заявила про вагітність її 13-річної доньки. Поліцейські встановили, що дівчинку зґвалтували у червні 2025 року та затримали підозрюваного у злочині.

За попередніми даними, дівчинку зґвалтував 21-річний місцевий мешканець. Після затримання він зізнався у скоєному.



Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ, тобто зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. Досудове розслідування триває. За скоєне затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.