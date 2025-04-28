Чоловік познайомився із підліткою у соцмережах, надсилав еротичні фото та відео, а також намагався організувати зустріч

Поліція затримала 44-річного мешканця Шептицького району за сексуальні домагання 12-річної дівчинки. Чоловік познайомився із підліткою у соцмережах, надсилав еротичні фото та відео, а також намагався організувати зустріч. Дівчинка розповіла про чоловіка мамі, яка заявила у поліції.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 28 квітня, 44-річний мешканець Шептицького району познайомився з 12-річною дівчинкою в одній з соціальних мереж. Протягом кількох днів під час переписки він висилав дитині фото та відео сексуального характеру, а також робив непристойні пропозиції та намагався організувати особисту зустріч.

Дівчинка мала довірливі стосунки з матір’ю та розповіла їй про свого нового знайомого, а жінка повідомила про це у поліцію. Чоловік домовився із дівчинкою про зустріч, але на місці його уже чекала поліція.

Мешканця Львівщини затримали, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.